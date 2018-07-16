15 систем хранения с «Алиэкспресс»

Довольно часто вместо того, чтобы просто грамотно организовать хранение вещей, мы от чего-то отказываемся, стараясь освободить как можно больше места. По этой причине порой очень нужные вещи оказываются в самом дальнем ящике, где-то на антресолях или даже в мусорном ведре. Чтобы не жалеть о потерянных или выброшенных вещах, нужно лишь найти правильную систему хранения, позволяющую разместить всё по своим полочкам. Купить нужные варианты можно на «Алиэкспресс».

Сумки для постельных принадлежностей

Эти универсальные сумки с нетканой основой позволят вам убрать лишнюю подушку, одеяло или комплект постельного белья. Все удобно помещается внутрь и закрывается на молнию. Размеры такого куба 45,5 х 29 х 51 см. Он вполне поместится в шкафу или гардеробной для длительного хранения вещей. На выбор есть несколько вариантов оформления системы, каждый из которых на «Алиэкспресс» обойдется примерно в 350 рублей.

Чехол для хранения и стирки обуви

Безопасно постирать кроссовки в машинке, а потом хорошо их просушить позволят специальные чехлы-органайзеры. Они исключают риск повреждения обуви и позволяют подвешивать ее на простой вешалке с крючками. Купить такой чехол на «Алиэкспресс» можно за 220 рублей.

Набор кейсов для одежды

Для аккуратной упаковки вещей в чемодан лучше использовать наборы кейсов, форма которых позволяет все грамотно отсортировать и впоследствии облегчить себе поиск. Такие аксессуары подойдут как для поездок, так и для простого домашнего использования. Системы хранения из 6 предметов на «Алиэкспресс» обойдутся примерно в 420 рублей.

Несессер для путешествий

Этот органайзер предназначается для хранения множества мелких предметов, которые все мы берем с собой в дальнюю дорогу. Речь идет и о различных туалетных принадлежностях, и о зарядных устройствах. Все это удобно можно разместить в такой сумке, стоимость которой на «Алиэкспресс» составляет 360 рублей.

Вакуумные пакеты

Чтобы вещи в шкафу занимали куда меньше места, воспользуйтесь вакуумными пакетами с системой откачки воздуха. Они позволяют добиться трехкратной экономии пространства и при этом защитят вещи от внешнего воздействия. Использовать такие пакеты можно и в поездках, получая дополнительное свободное место в чемодане. На «Алиэкспресс» такие стоят от 140 рублей вместе с доставкой.

Органайзер для хранения сумок

Этот необычный органайзер позволит вам забыть о складировании сумок на полках и антресолях. Она вмещает в себя до 6 различных аксессуаров, которые будет храниться вместе с другими вещами в вашем шкафу. Сам он подвешивается на штанге, как и любые плечики. На «Алиэкспресс» эти системы хранения стоит около 430 рублей.

Контейнер для хранения украшений

Разложить все кольца, серьги и браслеты «по полочкам» позволит небольшая прозрачная коробка с 15 небольшими изолированными отделениями. Она надежно закрывается при помощи пластиковой заклепки и не позволяет содержимому перемешиваться даже при переворачивании. На «Алиэкспресс» такие вещицы стоят около 100 рублей.

Автомобильный органайзер

Этот органайзер крепится на обратную сторону сиденья и позволяет разместить несколько банок, бутылок, смартфон, какие-то документы и пару мелких аксессуаров. При этом он не сильно стеснит пассажиров сзади, поскольку в нижней его части карманов и отделений не предусмотрено. В магазинах на «Алиэкспресс» такой товар стоит от 380 рублей.

Пластиковый контейнер для помады

Упорядочить все помады, туши, кремы и прочие тюбики поможет аналогичный контейнер из прозрачного пластика. Он имеет трапециевидную форму и глубину отделений около 4 см. Пластик полностью прозрачный, съемных элементов нет. Купить такую форму для хранения на «Алиэкспресс» можно всего за 260 рублей.

Органайзер для носков и нижнего белья

Аккуратно уложить носки и нижнее белье позволят системы из нетканого материала, в которых под хранение каждой вещи предусмотрено свое отделение. Перегородки между ними съемные, они крепятся на липучках и при необходимости легко убираются. Продавцы на «Алиэкспресс» предлагают на выбор самые различные варианты по цене от 250 рублей.

Органайзер на 16 карманов

Это органайзер позволяет перенести в шкаф не только носки, но и, к примеру, любую нужную вам мелочь. Это могут быть очки, галстуки, ремни и любые другие аксессуары. Для хранения всего этого предусмотрено 16 одинаковых карманов. На обратной стороне органайзера есть и металлическая вешалка-перекладина для брюк. Цена на «Алиэкспресс» составляет около 110 рублей.

Подставки для хранения обуви

Если на обувной полке уже недостаточно места для ваших кроссовок, ботинок и туфель, совсем не обязательно прятать что-то в дальний ящик. Разместить одну пару обуви над другой позволят специальные пластиковые подставки. Они надежно защищают нижний ряд и при этом не позволяют одной паре обуви контактировать с другой. Хороший вариант на «Алиэкспресс» — от 300 рублей.

Органайзер для проводов и аксессуаров

Не растерять все зарядные устройства, флешки, карты памяти и переходники позволит этот компактный органайзер, который фиксирует содержимое отдельными резинками или сеткой. Это очень практичное решение как для домашнего использования, так и для поездок. На «Алиэкспресс» эти системы хранения стоят менее 300 рублей.

Контейнеры для холодильника

Использовать максимум свободного пространства холодильника позволят дополнительные контейнеры, которые крепятся на стеклянные перегородки. Они выполнены из пластика и подходят под хранение любых продуктов. Размеры составляют 16,2×15,5×7 см. Цена на «Алиэкспресс» — около 210 рублей.

Пластиковый шкафчик

Организовать пространство на рабочем столе или комоде, спрятав все лишнее, позволит миниатюрный пластиковый шкафчик с выдвижными ящиками. На «Алиэкспресс» можно найти варианты с двумя или тремя основными отделениями. Покупка такой системы хранения обойдется в 600 рублей.