Неопознанная серая мошка напугала ставропольцев

Жуткая серая мошка жительницу Ставрополя, и её сын пожаловался на насекомое в городском сообществе.

Ставрополец предупредил об опасном насекомом других горожан. Он сообщил, что маленькая серая мошка больно вгрызается в кожу, после чего место укуса отекает и краснеет.

«Маму укусила три дня назад. Вот как это выглядит. Будьте осторожны! Отек немного спал уже, но в первый день нога не помешалась в обувь», — рассказал горожанин.

Местные жители подтвердили, что мошка свирепствует в городе не первый год. Некоторые рассказали, что насекомое водится и в других регионах. Правда, определить вид кровопийцы подписчики так и не смогли: одни утверждали, что на людей нападал гнус, другие винили в травмах сибирскую мошку. Один горожанин назвал сообщение об опасных укусах насекомого вымыслом: «Кусала меня, жив-здоров, жизнь прекрасна. Не пугайте людей!»

Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 14 Июл 2018 в 5:05 PDT