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Золушка, Добрыня и Ума-Джагмохан: как омичи назвали своих детей
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Золушка, Добрыня и Ума-Джагмохан: как омичи назвали своих детей 

Омск Здесь 58 минут назад
Фото: Омск Здесь
В ЗАГСе назвали самые популярные и самые необычные имена маленьких омичей. В омском управлении ЗАГС озвучили основные статистические данные по первому полугодию 2018 года. За это время в регионе родилось 10544 ребенка.
Новорожденных девочек родители чаще всего называли София (362), Виктория (222), Полина (206), Дарья (205), Мария (190). Из пятерки наиболее распространенных имен девочек выбыло на восьмое место имя Анастасия (177).
Самыми популярными именами мальчиков стали Артём (307), Александр (275), Михаил (220), Максим (211), Роман (195).
— Имя Артём уверенно лидирует в рейтинге мужских имен с 2011 года, а имя Михаил переместилось с 13-го места в 2011 году на 3-е место в 2018 году, — добавили в ЗАГС.
В 20 популярных мужских и женских имен вошли те, что еще недавно считались редкими: Алиса, Варвара, Арина, Ева, Василиса, Арсений, Тимофей, Ярослав, Степан. Малышей стали чаще называть старорусскими именами: Анисия (5), Глафира (3), Паулина (2), Демид (20), Мирон (53), Гордей (14), Демьян (12), Елисей (14), Савва (7), Игнат (6), Прохор (5).
В первом полугодии 2018 года присвоены 6 двойных имен: Анна-Мария, Анна-Виктория, Ума-Джагмохан, Хоай Ан, Тху Чанг, Кутты-Мухаммед.
Есть и более необычные имена –в Омске появились на свет Алмаз, Ярополк, Спартак, Добрыня, Светозар, Забава, Золушка, Светлолика, Азалия.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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