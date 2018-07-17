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По факту гибели подростка в Лысьве началась доследственная проверка
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По факту гибели подростка в Лысьве началась доследственная проверка 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Следователи лысьвенского отдела СУ СКР Прикамья начали проверку по факту гибели подростка в реке.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По её результатам будет принято решение — возбуждать или нет уголовное дело. Пока никаких объективных данных о том, что смерть была криминальной, нет», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в следственном отделе по городу Лысьва СУ СКР Прикамья.
Напомним, 15-летний житель Кунгура вместе с другом и его папой поехали на рыбалку в Лысьву. Утром 15 июля мальчики вышли из палатки и поплыли на лодке ловить рыбу. Один из подростков упал за борт и не смог выплыть.
Изначально друг уверял, что не знает, что случилось с пропавшим. По его словам, подросток один ушёл ловить рыбу в 5 часов утра и не вернулся.
По мнению следователей, мальчик мог просто испугаться и потому не сразу признался, что друг утонул у него на глазах.
Больше суток длилась поисковая операция. В итоге тело мальчика нашли на середине реки водолазы краевой службы спасения.
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