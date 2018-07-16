Подростка, пропавшего во время рыбалки в Лысьве, нашли мёртвым

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» знакомая семьи мальчика, тело 15-летнего подростка несколько часов назад спасатели достали из реки.

«Его нашли на середине реки в заболоченном участке в траве», — уточнила женщина.

Она также рассказала «АиФ-Прикамье», что 14-летний друг мальчика, с которым они были вместе в день трагедии, изменил свои первоначальные показания. Изначально была информация о том, что 15 июля в пять часов утра он вышел из палатки и пошёл на речку рыбачить. Сейчас приятель погибшего утверждает, что утром они вдвоём выплыли на середину реки. У 15-летнего подростка началось «что-то вроде приступа эпилепсии», он выпал из лодки и друг не мог ему помочь.

Знакомая семьи утверждает, что ранее у погибшего не было приступов, он был абсолютно здоров. Почему изначально друг подростка дал другую информацию о произошедшем, неизвестно.