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Подростка, пропавшего во время рыбалки в Лысьве, нашли мёртвым
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Подростка, пропавшего во время рыбалки в Лысьве, нашли мёртвым 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» знакомая семьи мальчика, тело 15-летнего подростка несколько часов назад спасатели достали из реки.
«Его нашли на середине реки в заболоченном участке в траве», — уточнила женщина.
Она также рассказала «АиФ-Прикамье», что 14-летний друг мальчика, с которым они были вместе в день трагедии, изменил свои первоначальные показания. Изначально была информация о том, что 15 июля в пять часов утра он вышел из палатки и пошёл на речку рыбачить. Сейчас приятель погибшего утверждает, что утром они вдвоём выплыли на середину реки. У 15-летнего подростка началось «что-то вроде приступа эпилепсии», он выпал из лодки и друг не мог ему помочь.
Знакомая семьи утверждает, что ранее у погибшего не было приступов, он был абсолютно здоров. Почему изначально друг подростка дал другую информацию о произошедшем, неизвестно.
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