Митрополит заявил, что в здании школы «Ксения» совершались жертвы дьяволу

В архангельском здании, в котором ещё недавно располагалась школа «Ксения», провели первую литургию в честь открытия новой, православной школы.

«Когда-то здесь совершались жертвы Богу, но наступили другие времена, в этом здании стали совершаться другие жертвы — диаволу, — заявил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. — В стенах православного храма проходили всякого рода оккультные сборища, на которых зомбировали наше население. Когда все это выяснилось, я просил Господа помочь вернуть Церкви это здание, чтобы в нем вновь возносилась молитва Богу».

По словам директора школы Светланы Грошевой, помимо основной учебной программы здесь будут преподаваться и православные предметы, а вся жизнь школы будет строиться вокруг богослужебного календаря.