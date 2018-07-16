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Митрополит заявил, что в здании школы «Ксения» совершались жертвы дьяволу
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Митрополит заявил, что в здании школы «Ксения» совершались жертвы дьяволу 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В архангельском здании, в котором ещё недавно располагалась школа «Ксения», провели первую литургию в честь открытия новой, православной школы.
«Когда-то здесь совершались жертвы Богу, но наступили другие времена, в этом здании стали совершаться другие жертвы — диаволу, — заявил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. — В стенах православного храма проходили всякого рода оккультные сборища, на которых зомбировали наше население. Когда все это выяснилось, я просил Господа помочь вернуть Церкви это здание, чтобы в нем вновь возносилась молитва Богу».
По словам директора школы Светланы Грошевой, помимо основной учебной программы здесь будут преподаваться и православные предметы, а вся жизнь школы будет строиться вокруг богослужебного календаря.
Напомним, школа «Ксения» была вынуждена съехать из своего здания из-за передачи того в собственность РПЦ. Сами они переезжают в здание САФУ на Ленинградском проспекте.
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