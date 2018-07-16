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Новорожденный пони Бубенчик вышел к людям
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Новорожденный пони Бубенчик вышел к людям 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Родителями стали аппалуза-пони, привезенные несколько лет назад из Голландии. Кобылу зовут Бритни, жеребца — Бинто. Их очень любят сотрудники выездного сектора и те, кто приходит сюда на занятия или просто покататься. Лошади спокойны, лояльны к детям и очень красивы. Это уже второй малыш в семье пони. Ранее на свет появилась девочка-пони, которую назвали Бабочкой.
«Именно окрас сделал аппалуза-пони популярными во всем мире, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Порода была выведена в Америке, сейчас без этих лошадок не проходит ни одна выставка, ни один чемпионат среди представителей класса пони».
Порода выведена на основе лошадей породы аппалуза путем селекции, направленной на уменьшение роста. Сами лошади этой породы появились в результате народной селекции североамериканского индейского племени не-перси в районе реки Палоуз. В последствии на основе уцелевших лошадей индейцев специфической чубарой масти была создана ныне существующая порода — аппалуза-пони.
«В России эти пони появились сравнительно недавно, но очень быстро нашли своих почитателей. Во многом это произошло, благодаря удивительному доброму нраву этих маленьких лошадок, а также их яркой эффектной масти, — продолжает Евгения Пирожкова. — Аппалуза-пони прекрасно проявляют свои способности в драйвинге и различных шоу, а более рослые представители породы хорошо зарекомендовали себя для обучения детей младшего возраста азам верховой езды. В нашем зоопарке первое потомство пони принесли в 2017 году».
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