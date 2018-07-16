Чемпионат мира закончился, в отличие от любви

Студентка Анастасия познакомилась в Москве на Никольской с болельщиком из Майами по имени Сэл. Американец уже уехал на родину и теперь зовет Анастасию в гости. Однако она боится проблем с визой.

«Мы общаемся сейчас, продолжается переписка, обсуждали все игры. Когда мы победили Испанию, я выставила в Stories фотку Акинфиева и написала, что когда-нибудь наши дети будут смотреть фильм, который будет называться «Акинфиев». Он не понял, что там написано, потому что я писала на русском, попросил перевести ему. Я ему объяснила, что в России сейчас стали снимать фильмы про спорт. Он приглашает меня приехать к нему в Майями. Пока это очень сложно из-за отношений с Америкой, из-за того что в визовом центре практически невозможно получить визу. Я сейчас нахожусь в отпуске, и он очень ревнует по этому поводу, хочет находиться рядом со мной. Посмотрим, как будет все продолжаться. Пока что я с удовольствием приехала бы в Майями, но из-за наших отношений с Америкой это пока, к сожалению невозможно. Мне сказали, что в России в течение трех месяцев практически никому не выдавали визы. Поэтому шансы очень малы, а если уж и пробовать, то точно хотелось бы быть уверенной в том, что я получу визу и смогу уехать к нему в гости».

Москвичка Дарья тоже познакомилось с американцем. Это было в баре, и мужчина сразу же сделал предложение. До свадьбы пока далеко, но общение продолжается, говорит она:

«Ну, это была шутка. Он сделал предложение, но это было в баре. У нас развивалась история, он сейчас уехал обратно на Манхэттен, живет там. Мы с ним переписываемся, у нас продолжается какая-то связь, но посмотрим, как будет дальше, я не загадываю. У меня очень много сейчас друзей, очень много каких-то совершенно прекрасных знакомств с разными абсолютно ребятами. Жизнь длинная, и к чему это все приведет, непонятно. Но то, что это совершенно потрясающие знакомства с такими ребятами, с которыми, кажется, ты вообще друг друга знаешь сто лет, а встретился буквально на один день — это, безусловно, про это».

Во время ЧМ трафик сервиса знакомств Tinder в России вырос в 11 раз.