оформлено_Поспели вишни! От каких болезней спасает и кому может навредить самая красивая ягода сада

Помните — «поспели вишни в саду у дяди Вани»? Ну и пока он с тетей Груней был, как известно, в бане, остался ему, бедолаге, вместо вишен один «веселый свист». А нечего потому что!.. И опустошили хулиганы садик дяди Вани не потому, конечно, что размышляли о пользе вишни, а потому, что хотели ее поесть «для скуса». И это верно. Вишня — вкусна невероятно. И вот она поспела.

Очень красивая, для кого-то, конечно, кисловатая, а кому-то — в самый раз, вишня — это маленькая кладовая пользы. В ней много макро— и микроэлементов, органических кислот, меди, йода, марганца и железа, фтора и молибдена, кобальта, никеля и бора, пектиновых веществ, магния, фосфора, калия и кальция. По набору веществ понятно, что вишня очень полезна для «сердечников», она предупреждает развитие тромбов и позитивно влияет на свертываемость крови, ощутимо снижает давление, укрепляет сосуды и понижает содержание холестерина в крови. А удивительная эллаговая кислота, которая содержится в плодах, считается профилактическим средством от онкологических заболеваний. Если у вас низкий гемоглобин — тоже, пожалуйста, вспомните о вишне! Очень «железная» ягода.

В старину вишней лечились от ста болезней — используя при этом все части растения. Например, из коры и веточек дерева делали отвары и ими лечились от радикулита. А настоями листьев боролись с гипертонией и носовыми кровотечениями. Если же хотели подлечить печень, вишневые листья сначала варили, а потом настаивали в молоке.

Но, конечно, самый главный вопрос — не кому вишня показана, а кому она противопоказана! А такие люди есть. Например, если вы гастритчик, часто испытываете изжогу, то есть у вас повышенная кислотность желудка, а также если имеете склонность к диареям — вишню лучше оставить близким и друзьям. И если у вас хронические заболевания легких — тем более. Что же касается сахарного диабета, то все-таки нужно посоветоваться с доктором, прежде чем отдаться во власть привлекательного «дяди Ванина садика».