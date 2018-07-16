После третьих родов Кейт Миддлтон стала стройнее, чем была

Герцогиня впервые надела платье по фигуре и показала, что ей есть чем гордиться.

Напомним, что 23 апреля Кейт родила третьего ребенка. Беременность далась нелегко, первые месяцы герцогиню мучал хронический токсикоз, потому в самом начале она совершенно не набирала вес. Однако когда тошноту удалось победить, Кейт, все-таки поправилась. Миддлтон прекрасно выглядела, но, располнела больше обычного и подданные переживали, удастся ли ей вновь вернуться в форму. На днях герцогиня в очередной раз доказала, что ее не зря считают примером для подражания. Вместе с мужем Кейт появилась на Уимблдонском теннисном турнире и поразила всех своей стройностью.

Ранее когда Кейт выходила в свет, на ней в основном были строгие платья, пастельных оттенков, не акцентирующие внимание на формах. Но для спортивного мероприятия герцогиня решила выбрать менее классический наряд. Миддлтон надела яркое желтое платье от Dolce & Gabbana, кстати, весьма дорогое, стоимостью в 94000 рублей!

Поклонники были приятно удивлены внешним видом своей любимицы. Миддлтон не только сбросила вес, она будто стала стройнее, чем была до всех трех беременностей. Платье удачно подчеркнуло хрупкую талию, изящные ноги и всю фигуру в целом.

Не удивительно, что супруг герцогини в тот день не сводил с нее глаз и все время светился от счастья. Такой умницей и красавицей нужно гордиться.

Оливия Уайлд славится умением правильно одеваться на официальные мероприятия: на снимках с красной ковровой дорожки она выглядит практически идеально. О том, что у актрисы есть лишние кило в районе ягодиц и бедер можно догадаться, только увидев снимки папарацци, которые подстерегают ее во время вылазок в город в обычной одежде.

Проблемы с лишним весом у Адель были и до рождения сына в 2012 году — после родов килограммов явно прибавилось, впрочем, в интервью певица не раз заявляла, что принимает себя такой, какой она есть.

Кристина Агилера испытывала проблемы с лишним весом, которые начались после первых родов, на протяжении долгих лет — и испытывает до сих пор. На недавних снимках 37-летней певицы заметно, что она находится явно не в лучшей форме.

Фанаты не устают спорить, использовала ли Блэк Чайна пластическую хирургию, чтобы обзавестись столь внушительной пятой точкой, но сходятся в одном — певице, конечно, удалось похудеть после беременности, но до былой формы она еще не добралась.

Сестра Майкла Джексона Джанет родила первенца в январе 2017 года в 50-летнем возрасте. Проблемы с весом у нее были и до беременности — она с переменным успехом боролась с лишними килограммами и даже книжку об этом написала. После рождения же ребенка певица и вовсе набрала более 40 кг, однако большую их часть за год сумела сбросить.

Дочь Эвелин от певца Дениса Клявера Ева Польна родила в 2005 году, а дочь Амалию от бизнесмена Сергея Пильгуна — в 2007-м.

Пинк после рождения второго ребенка (сына Джеймсона в декабре 2016-го) опубликовала фото из спортзала и посетовала, что лишние килограммы никак не уходят, признав, что, по стандартам красоты, она толстая, но при этом совершенно этим не опечалена.

40-летняя солистка группы «Непара» Виктория Талышинская сильно поправилась после беременности в 2016 году и с тех пор пока не может вернуть себе былую форму — это особенно стало заметно, когда певица появилась в программе «НашПотребНадзор» на НТВ

Вот уж кто не парится по поводу лишнего веса, набранного и так и не сброшенного после беременности, так это жена Пирса Броснана Кили Шай Смит. Ей, конечно, проще — она не звезда, но ведь рядом с сам Джеймс Бонд — хоть и «в отставке», но мужчина видный. Впрочем, по его словам, жена у него такая естественная и независимая, что он и сам порой переживает, как бы она его не бросила.

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