Мисс-Черепаново-2018 стала золотая медалистка

По традиции, конкурс красоты проходит в день района. В этом году на звание «Мисс Черепановского района» претендовали красавицы из Черепаново, поселков Посевная и Пушной, села Огнево-Заимка, станции Безменово.

Девушкам предстояло преодолеть несколько испытаний: визитная карточка, творческий конкурс, дефиле в купальниках, интеллектуальный конкурс, дефиле в вечерних платьях. Кроме этого, каждая участница представляла на суд жюри заранее подготовленное портфолио с фотографиями.

Опыт прошлых лет показывает, что в основном участие принимают старшеклассницы, выпускницы или студентки первых курсов. В этом году почетный титул первой красавицы пыталась завоевать 27-летняя Анна Талипова. Она стала самой взрослой участницей за всю историю конкурса. Девушка живет на станции Безменово и работает в библиотеке. Именно коллеги уговорили ее выступить на конкурсе.

Сама Анна призналась, что решила поучаствовать не для победы, а для себя: придать уверенности и побороть волнение. При этом девушка, готовясь к конкурсу, не заметила конкуренции, наоборот, очень подружилась с остальными участницами.

По итогам всех испытаний звание «Мисс грация» завоевала Анна Воронкова (Огнево-Заимка), «Мисс очарование» — Арина Ивлева (Посевная), а победительницей стала Маргарита Борухина (Черепаново). В этом году «Мисс» окончила третью городскую школу с золотой медалью, собирается связать свою жизнь с медициной, увлекается рукоделием и спортом. К почетному званию Маргарита получила специальный приз — 15 тысяч рублей.