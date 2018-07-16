Играем по-крупному: модели plus-size о комплексах и любви к себе

Эшли Грэм

Эшли с детства была полной. О лишнем весе ей говорили родители, за неидеальную фигуру регулярно шеймили в школе, но все это придало ей стимул для поисков гармонии со своим телом и позволило доказать другим собственную привлекательность. «Одноклассники часто кричали мне: „Грузовик едет. Бип-бип!“ Это было так унизительно, я ничего не могла сделать», — рассказывала Эшли в одном из интервью. — Конечно, сейчас у меня бывают моменты, когда я сомневаюсь в себе. Но я знаю, что должна принимать себя, что я сильная и амбициозная женщина».

Тесс Холидей

«Я была застенчивой маленькой толстой девочкой из Миссисипи, которая мечтала стать моделью. Мне говорили, что невозможно быть большой и красивой, и я решила изменить эту точку зрения, — рассказывает самая крупная plus-size модель в мире Тесс Холидей. — Мне говорили, что я слишком толстая даже для модели plus-size. Надо мной издевались, меня отвергали, мне отказывали, но часть меня всегда знала, что я смогу сломать этот шаблон».

Сейчас она — одна из самых востребованных моделей современности. Ее силой воли восхищаются, ее примером вдохновляются многие девушки с нестандартной фигурой. По словам Тесс, сейчас она чувствует себя более сексуальной, чем когда бы то ни было. У нее прекрасная семья: любящий, заботливый муж и маленький ребенок.

Тара Линн

Тара проснулась знаменитой после выхода в 2010 году очередного номера французского журнала Elle . В интервью изданию она рассказала о том, как подбирает себе одежду, и во многом изменила представления девушек о красоте. Она показала, что даже будучи девушкой с формами, можно выглядеть стильно, не бояться носить мини и смело подчеркивать достоинства фигуры.

«Обычно, если нам не нравится наше тело, нужно найти ту его часть, которую легко принять, и сделать на это ставку. Если это пышная грудь, нужно подчеркнуть ее красивым бюстгальтером, если это тонкая талия, нужно акцентировать внимание на ней. Всегда надо концентрироваться на подчеркивании своих достоинств», — выводит свое золотое правило Тара.

Кристал Ренн

История успеха Кристал — идеальный сценарий для фильма о пути к головокружительному успеху через преодоление себя. Однажды в школу красоты и этикета, где она училась, пришел скаут, который показал ей фото с Жизель Бюндхен и заявил, что она может оказаться на месте бразильской манекенщицы, если сделает все, как он скажет. Требование было жестким: уменьшить объем бедер на 20 см. Ради своей мечты Кристал готова была пойти на такие меры. Она изводила себя голодовками и довела до анорексии. Поняв, что так дальше продолжаться не может, Ренн перестала бороться с лишними килограммами и стала моделью plus-size. Сейчас она сотрудничает с Chanel , Jean Paul Gaultier и другими модными Домами.

«Размер ваших брюк не говорит о том, насколько вы красивы. Красота существует вне физических рамок», — заявляет Кристал. — Я не обвиняю в своих проблемах fashion-индустрию и глянцевые журналы. На самом деле мир моды открыл для меня множество горизонтов: я много путешествую и практически в каждом уголке земли чувствую себя как дома, общаюсь с интересными людьми, пробую себя в различных сферах, а самое главное — стараюсь помочь женщинам немодельных форм почувствовать себя красивыми и желанными».

Искра Лоуренс

У Искры хотя и нестандартные, но очень женственные и сексуальные формы. Тем не менее из-за постоянных насмешек и критики со стороны девушка была готова почти на все, ради того, чтобы избавиться от лишних сантиметров на бедрах. «Я была готова лечь под нож хирурга, чтобы стать стройнее. Я сидела на диете Аткинса, пила один кленовый сироп и ела ветчину в течение недели, но все было впустую», — вспоминает модель.

Сейчас она полностью приняла себя такой, какая она есть, и советует сделать то же самое своим подписчицам в Instagram, которых на сегодняшний день уже более 4 миллионов. «Пишите или ежедневно думайте о том, что вы делаете хорошо. Посмотрите на себя в зеркало и постарайтесь увидеть больше, чем свою обычную внешность, научитесь ценить свое тело. Любите и уважайте его. Это ваш дом на всю жизнь, а потому правильно питайтесь», — призывает Искра.