Собчак похвалилась кольцом по цене элитных столичных апартаментов

Звезда российского ТВ и светских хроник Ксения Собчак не изменяет традиции дразнить своих подписчиков в социальных сетях. Теледива охотно делится фото— и видео-материалами, снятыми во время путешествий и на различных светских раутах. Порой фолловеры радуются и удивляются вместе с ней, но с той же периодичностью знаменитость становится объектом нападок со стороны завистников.

На днях в микроблоге ведущей появился снимок ее руки, держащей билет на гала-концерт звезд мировой оперы, посвященный окончанию чемпионата мира по футболу. Внимание многих пользователей привлек крупный перстень с редким камнем турмалин параиба на безымянном пальце Ксении. По некоторым данным, цена такого украшения может достигать 50—60 млн рублей.