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Собчак похвалилась кольцом по цене элитных столичных апартаментов
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Собчак похвалилась кольцом по цене элитных столичных апартаментов 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда российского ТВ и светских хроник Ксения Собчак не изменяет традиции дразнить своих подписчиков в социальных сетях. Теледива охотно делится фото— и видео-материалами, снятыми во время путешествий и на различных светских раутах. Порой фолловеры радуются и удивляются вместе с ней, но с той же периодичностью знаменитость становится объектом нападок со стороны завистников.
На днях в микроблоге ведущей появился снимок ее руки, держащей билет на гала-концерт звезд мировой оперы, посвященный окончанию чемпионата мира по футболу. Внимание многих пользователей привлек крупный перстень с редким камнем турмалин параиба на безымянном пальце Ксении. По некоторым данным, цена такого украшения может достигать 50—60 млн рублей.
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