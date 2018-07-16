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Cенсационное признание Панайотова: Лепс — это мой родной отец
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Cенсационное признание Панайотова: Лепс — это мой родной отец 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
16 июля Григорий Лепс отмечает 56-й день рождения. Одним из первых певца и композитора поздравил подопечный его продюсерского центра Александр Панайотов. Рано утром он вернулся с фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» и сразу поехал к человеку, при помощи которого певец смог заново и громко о себе заявить.
"С Гришей мы часто спорим в вопросах, которые касаются творчества, — признался Александр Панайотов в эксклюзивном интервью Dni.Ru. — Например, он советует мне какую-то песню, а мне она не нравится, и я пытаюсь убедить, что странно меня мерять по его лекалу. Но он настолько на меня не давит, не кричит, что все решаем миром. А все, что касается стиля и имиджа, решаю я сам. Наше общение строится на принципах взаимного уважения".
"Вообще, когда Лепс предложил мне с ним поработать, я долго думал, а потом понял: с этим человеком можно сварить кашу, и эта каша будет вкусной!" — продолжает Панайотов.
"Сегодня для меня Лепс — не только продюсер, друг и наставник, — улыбается Александр. — Это для меня отец родной! Дело в том, что с биологическим отцом мои отношения не сложились так же хорошо, как с Лепсом, который в итоге вкладывает в меня всю душу. И Лепса я называю просто — «Папа».
Рассказал Панайотов и про подарки, которые приготовил Лепсу. Это красивая старинная грузинская икона, куртка от Ямамото, которую Григорий давно хотел, и вырезанная на заказ из дерева надпись «Лепс», которая при наклоне трансформируется в «отец». Все эти подарки не только дорогие, но и не формальные, выбраны с большой фантазией и любовью. Лепс их достоин, ведь он вывел Панайотова из некоторого забытья в число самых популярных и востребованных исполнителей страны, подарил ему вторую творческую жизнь.
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