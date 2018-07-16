ТОП 20: факты обо всем и понемногу

Мир настолько велик и необъятен, что изучая его всю жизнь, все равно невозможно познать все тайны. Предлагаем вам ознакомиться с 20 интересными фактами, которые расширят ваш кругозор, а некоторые даже шокируют вас.

1. «Камень, ножницы, бумага»

Каждый знаком с игрой «Камень, ножницы, бумага». Многие решают с помощью неё какие-то несерьезные споры и, естественно, все играющие хотят победить. Недавно был совершен опрос, который показал, что из 100 опрошенных человек, 41 сначала использует «камень», 32 — «бумагу», а оставшиеся 32 — «ножницы».

2. Гигантская пещера

Впечатляющей является и природа нашей планеты. Например, во Вьетнаме есть огромная пещера, которая называется Шондонг. Размеры её настолько огромны, что она может вместить в себя средний по населению квартал Нью-Йорка.

yandex_ad_1 К слову, это уникальное место имеет настолько же неповторимые климатические условия.

Мечта каждого спортсмена — получить золотую медаль на Олимпийских играх. Американский пловец Майкл Фелпс исполнил эту мечту аж 13 раз. Да-да, в свои 33 года спортсмен имеет уже 13 Олимпийских золотых медалей. Эта цифра считается рекордом.

Единственный в мире человек с такими достижениями — Леонидас из города Родоса, живший ещё в эпоху античности.

4. Номерный знаки

Все мы уже привыкли, что номерной знак машины имеет квадратную форму. Если вы считаете это скучным и однообразным, предлагаем вам ознакомиться с автомобильными знаками в Канаде. Там они имеют форму медведя.

5. Стены из пенопласта

Думаете, что все эти шикарные узорчатые украшения построек состоят полностью из камней? Вы ошибаетесь! Во многих случаях основа таких декораций состоит из пенопласта и покрыта слоем бетона.

Хоть этот способ и дешевле, внешний вид узоров остается таким же привлекательным.

6. Медицина

Следующий интересный факт из мира медицины. Офтальмологи иногда сталкиваются с такой проблемой, что на глазу пациента появляется царапина, а, так как зрачок и глазное яблоко очень маленькие, невооруженным глазом местонахождения этой царапины найти невозможно.

Для этого специалисты капают на глаз специальный краситель и подсвечивают лицо ультрафиолетовой лампой. Но не пытайтесь повторить это самостоятельно!

7. Самое тихое место на земле

Любителям тишины точно понравилось бы в звукопоглощающей камере Microsoft, где находится главное управление компании. Эта камера находится в Вашингтоне и считается самым тихим местом на земле, так как в ней зарегистрирован почти минимальный уровень звука, которого можно добиться без специального вакуума.

yandex_ad_2 А также говорят, что в этой камере можно услышать, как течет кровь по венам. Здесь компания тестирует новое оборудование.

8. Двойная радуга

Двойная радуга — очень красивое и удивительное явление. А удивительное потому, что расположение полосок нижней радуга зеркально отражает расположение полосок верхней. Так, в начале верхней радуги расположен фиолетовый цвет, а в начале нижней — красный.

9. Пот бегемота

Пот бегемота считается крайне полезным веществом — он прекрасно защищает кожу от загара и в отдельных случаях является полезным антибиотиком. К слову, у него есть ещё одно интересное свойство, а именно красный цвет.

10. Улитка

Кто бы мог подумать, что такое хрупкое, на первый взгляд, существо, как улитка, имеет чрезвычайно крепкие зубы. Однако это далеко не миф. Эти маленькие животные имеют зубы, который способны пережёвывать даже камни.

11. Брокколи со вкусом жвачки

Одно только название McDonald’s у большинства людей сразу же ассоциируется с вредной едой. Руководство компании пыталось это исправить, и для этого оно активно разрабатывало брокколи со вкусом жвачки, чтобы привлечь внимание детей к здоровой пище. К сожалению, идея провалилась.

12. Граница Бельгии и Нидерланды

Как, живя в одном доме, находиться в 2 странах сразу? Достаточно поселиться в городе Барле-Хертог, часть которого находится в Бельгии, а другая — в Нидерландах. В некоторых местах границы двух стран отделены специальными полосками на тротуарах, а пересекать эти полоски могут целые дома. Так, часть жителей одного и того же дома может находиться в Бельгии, а другая — в Нидерландах.

Примечательным является то, что законы в этих странах разные. Например, в Голландии требуется, чтобы все бары закрывались в энное время, а в Бельгии время закрытия подобных заведений на несколько часов позже.

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Поэтому, сидя в баре в Бельгии, после наступления определенного времени, когда пора покидать заведение, гости могут сделать несколько шагов и оказаться не только в другом заведении, но и в другой стране, где в это время еще может играть громкая музыка.

13. Фламинго

Фламинго обладают просто удивительным скелетом! Так, стоя на одной ноге, они совсем не напрягают мускулы, поэтому могут находить в таком положении долгое время и совсем не уставать.

Большую роль в этом играет и гравитация, так как она уравновешивает тело птицы.

14. Футбольный матч

Вы когда-нибудь задумывались, почему традиционная расцветка мяча именно чёрно-белая? Всё очень просто. Футбольные матчи начали транслировать на телевидении ещё в те времена, когда не было цветных экранов. Чтобы на таком телевизоре было лучше видно мяч, его стали делать чёрно-белым.

15. Гимн без слов

У каждой страны есть свой гимн, который имеет уникальную мелодию и текст. Исключением является испанский гимн — в нём нет слов.

16. Ноздри

Строение человеческого организма для многих покрыто большой тайной. Например, мало кто знает, что у всех людей одна ноздря работает больше другой, даже когда у человека нет насморка. «Работающая» ноздря меняется каждые 15 минут.

17. МЁд Самый долго хранящийся продукт питания, который на данный момент известен науке — это мёд. Его можно хранить аж 300 лет, и он не будет портиться! Но пчеловоды всё же советуют употреблять мед в течение 1-2 лет после его изготовления.

18. Кожа

Ещё один впечатляющей факт об организме человека. Так как клетки кожи постоянно отмирают и заменяются новыми, на протяжении всей жизни кожа непрерывно меняется, и полная замена клеток происходит в средней 900 раз за всю жизнь.

19. Собаки или муравьи

Считается, что самым лучшим обонянием обладают собаки, однако, и муравьи чувствуют запахи ничуть не хуже. Ослепленный муравей может с легкостью добраться до своего муравейника, используя одни только запахи.

20. Диета и еще раз диета

В последнее время особенно много внимания уделяется диетам, а, следовательно, их количество тоже растет. На данный момент известно приблизительно 10 тысяч диет. Однако далеко не все из них полезные!

Такие интересные факты можно рассказывать и любознательным детям, в качестве общеразвивающих домашних занятий!