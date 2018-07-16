Личная жизнь и карьера Ольги Орловой

Певица и актриса Ольга Орлова известна широкой общественности по ее участию в популярной музыкальной группе «Блестящие». Однако не только этим ограничивается ее карьера. После ухода из группы она записала успешные альбомы, состоялась как сольная певица, телеведущая и актриса.

Разносторонне талантливая, яркая, интересная — все это Ольга Орлова. Ее биография интересна как пособие о том, что никогда не стоит опускать руки, а работоспособность и упорство — те качества, которые приведут к успеху. Не менее яркая у Ольги и личная жизнь. Детство, выбор жизненного поприща, карьера в «Блестящих», сольная карьера, семья и дети знаменитой певицы — тема статьи.

Детские годы

Певица родилась в Москве в 1977 году. Ольга Орлова, несмотря на то, что ее творческая биография и личная жизнь тесно связаны с музыкальной сферой, родилась в семье, далекой от музыки. Как и многие дети, в детстве она мечтала об интересной профессии — девочка мечтала стать археологом. Она хорошо училась в средней школе, а поскольку Ольга проявляла интерес и способности к музыке, родители отдали ее в музыкальную школу.

yandex_ad_1 После окончания музыкальной школы девушка решила стать вокалисткой в музыкальной группе — в то время она как раз познакомилась с продюсером. Однако родители не воспринимали всерьез эту мечту и настояли на том, чтобы Ольга получила высшее экономическое образование. По совету родителей она поступила и успешно закончила институт. Однако с этой профессией она свою жизнь связывать не стала.

Карьера в «Блестящих»

Ольга Орлова получила известность благодаря девичьей группе «Блестящие», в которой она и начала свою вокальную карьеру в возрасте 18 лет. Она вошла в первый — легендарный — состав группы в 1995 году. В этом коллективе Ольга была не только главной вокалисткой, но и автором песен. Уже первая песня — «Там, только там» — стала настоящим хитом, после которого исполнительница проснулась знаменитой.

Через 2 года к коллективу присоединилась Жанна Фриске , ставшая для Ольги настоящим и самым близким другом. Ольга Орлова и Жанна Фриске стали «лицом» группы. Биография, творческая и личная жизнь певиц — все связано именно с этим периодом в группе, который дал толчок для дальнейшего творческого развития певиц. Жанна и Ольга — дети достаточно строгих, консервативных семей. И, вопреки воле родителей, они обе пришли в поп-группу и принесли ей известность.

Ольга пела в составе группы на протяжении пяти лет и многие самые знаменитые песни, прогремевшие по всей стране, были написаны именно ею. Например, композиция «Чао, бамбина» принесла Ольге всенародную любовь.

Однако карьера в группе не была долгой. Продюсер, несмотря на обещания, не стал заниматься сольной карьерой певицы. Ольга покинула проект, несмотря на его популярность, и решила записать свой сольный альбом.

Сольная карьера

Ольга Орлова после ухода из «Блестящих» начала свою сольную карьеру, находясь на самом пике популярности. Ее биография и личная жизнь, есть ли у нее дети — все это интересовало публику. В течение целого года певица готовила свой дебютный альбом. Наконец пластинка, состоящая из 14 песен, вышла. Название ей Ольга дала предельно лаконичное: «Первый».

Презентация альбома была народной: в отличие от многих музыкантов она представляла новые песни не в клубах, а в «Горбушкином дворе». Желающих получить компакт-диск с автографом певицы было огромное количество.

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Позже певица призналась, что она очень довольна своей первой работой как самостоятельной певицы. Хотя после группы, продвижением которой занимались многие люди, ей было сложно, поскольку приходилось все контролировать самой. Но результат превзошел все ожидания! Такие песни, как «Поздно», «Ангел» стали мегахитами.

После выхода дебютного альбома карьера Ольги взлетела: она снялась в фильме, где исполнила романс «Две судьбы», приняла участие в шоу «Последний герой», отправилась в большой гастрольный тур по всей стране. Всероссийский тур был очень успешным и собирал полные залы.

В следующем году ее сингл «Ладони» попал в финал конкурса «Песня года». Второй альбом певицы получил название «Если ты меня ждешь». Песни были написаны специально для нее В. Романоффым.

В 2007 году песня «Parole, parole» стал хитом, заняв первые строчки музыкальных чартов.

Ольге Орловой было интересно пробовать себя не только в музыкальной сфере, но и киноиндустрии. В 2008 году она решила сделать перерыв в музыкальной карьере и сосредоточить основное внимание на своей кинокарьере. В течение семи лет она снялась в пяти успешных фильмах:

Ирония любви;

Зимний сон;

Любовь морковь;

Дежурный ангел-2;

Моя безумная семья.

yandex_ad_2 Она проявила себя и как успешная телеведущая, принимала участие в многочисленных телевизионных шоу. В музыкальную индустрию она вернулась только в 2016 году с композицией «Птица», а также песней, посвященной Жанне Фриске: «Прощай, мой друг».

Личная жизнь

Ольга Орлова старалась не афишировать свои отношения. Однако ее биография и личная жизнь, есть ли у нее дети, всегда интересовала публику.

В 2000 году у Ольги завязались отношения с Александром Кармановым. В браке у певицы и бизнесмена родился сын, однако из-за конфликтов, возникающих между супругами, брак продолжился недолго. В 2004 году у нее завязались отношения с продюсером Ренатом Давлетьяровым, однако из-за тяжелого характера Рената отношения вскоре распались.

Последние годы певица состоит в отношениях с бизнесменом И. Платоновым.

Ольга Орлова и Жанна Фриске

Ольга и Жанны были близкими подругами еще в «Блестящих». В 2015 году случилось огромное горе: Жанна скончалась после тяжелой борьбы с раком. Уход подруги стал огромной трагедией в жизни Ольги. В память о ней она опубликовала серию совместных фотографий в социальных сетях, посвятила ей песню «Птица» и видеоклип на песню «Прощай, мой друг».

Ольга Орлова стала окружать вниманием и заботой сына Жанны, Платона. Она старалась не высказывать о конфликте, который произошел в семье между мужем Жанны Фриске и ее отцом, стараясь сделать все, чтобы примирить обе стороны ради ребенка. Однако конфликт задел и ее, после того, как отец Жанны обвинил Ольгу в корыстных интересах. Тогда она нарушила молчание, тактично заявив, что у нее всегда были очень близкие и теплые отношения с Жанной.