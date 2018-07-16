Жители Ижевска собирают деньги на операцию Арслану Шакирову

Уже 1,5 месяца неравнодушные ижевчане всем городом собирают деньги, чтобы спасти 4,5-летнего Арслана Шакирова. Мальчик болен мраморной болезнью нарушением обмена веществ, ведущим к поражениям в костях. Дети с таким диагнозом живут не более 5 лет, но у Арслана появился шанс на жизнь.

— Ему необходима пересадка костного мозга. За время болезни малыш ослеп, но сохранил в себе огромное желание жить! Помочь ему могут только в Израильской клинике, но для этого нужна огромная сумма 16,5 млн рублей! Собрать ее нужно до 1 сентября, — рассказывает блоггер, менеджер ивент-компании 8 человек Аскар Аитов.

Сбор денег начали в конце мая. На сегодняшний день собрано 13 млн рублей. Осталось еще 3,5 млн Неправильные движения доставляют жуткую боль

Арслан — умный и бойкий малыш. Все схватывает на лету, воспроизводит разные звуки, умеет спокойно сидеть. А еще обожает танцевать: у него есть 4 любимых песни, и под каждую он придумывает разный танец.

Но некоторые движения становятся для него пыткой. Если малыш неправильно распределит вес и встанет на одну ножку или ручку сильнее, чем на другую, он испытывает сильную боль, а поврежденная конечность потом пару дней висит без движения он не может ей шевельнуть.

Кроме того, уже в 2 месяца родители поняли, что малыш теряет зрение. Оказалось, у Арслана — частичная атрофия зрительного нерва. Сейчас он уже совсем не реагирует на свет. Слепоту также может провоцировать мраморная болезнь, поскольку избыточная костная ткань может сдавливать окружающие нервные стволы.

— Арсланчику больно долго стоять — кости хрупкие, и его приходится поддерживать, самостоятельно он может перемещаться только по кроватке, — рассказывает Светлана. — А из-за того, что не видит, ему сложно держать равновесие. Но он борется, хочет вставать. Если б не эта болезнь, он — с его волей к жизни — преодолел бы все!

Чтобы помочь Арслану:

перечислите пожертвование через Сбербанк по следующим реквизитам:

Банк: Северо-Западный Банк ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

Счет банка: 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся Алеша

Расчетный счет: 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

КПП: 781601001

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование Шакирову Арслану

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