Соперничество сестёр Беллы и Джиджи Хадид

Джиджи Хадид (Gigi) — одна из самых востребованных моделей современности. За день ей нужно успеть на примерку, фотосессию и занятие спортом. В общем, работы невпроворот! Но модель признаётся, что трудности такой график у неё не вызывает, ведь она работает с удовольствием. Таков её жизненный девиз. «Моей основной целью является каждый день делать свою работу и оставаться приятной окружающим. Я нахожусь в центре всеобщего внимания, поэтому не хочу концентрироваться на чем-то одном, я хочу быть открытой».

Неудивительно, что Джиджи хочет нравится окружающим: всё-таки она ежедневно находиться под пристальным внимание фотографов, коллег и обычных людей, пришедших посмотреть показ. Но, самое главное, считает Хадид найти общий язык и с коллегами. «Я чувствую, что когда ты взаимодействуешь с коллегами на более личном уровне, их это заряжает, и они помогают тебе в работе, выводят тебя на новый уровень», — рассказала Хадид

Но поклонников модели всегда интересовало: как Джиджи работает с сестрой? Ведь, как известно, успешным людям, занимающимся одним делом, ещё и когда они родственники, бывает тяжко. Но не в случае сестёр Хадид. По её словам, они прекрасно ладят с Беллой (Bella) и у них не возникает желания соперничать. «Мне повезло иметь часть моей семьи на работе. Мы самые преданные фанатки друг друга. Мне доставляет огромное удовольствие наблюдать за тем, как расцветает моя сестра, и помогать ей по мере возможностей. Я бы сказала, что мы меньше всего соперничаем в сфере карьеры. У нас гораздо больше конкуренции по поводу готовки на выходных», — поведала модель.

Сразу видно, старшая сестра. Так что, нам ещё у Хадид поучиться — мудрости и взаимопониманию в работе. А сама Джиджи уверяет поклонников, что ещё будет совершенствоваться в модельной сфере и не раз удивит поклонников.