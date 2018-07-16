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На заметку: 4 функции Instagram, о которых ты не знал
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На заметку: 4 функции Instagram, о которых ты не знал 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
По данным на конец 2017 года, число пользователей Instagram уверенно приближается к миллиарду. Но даже самые верные поклонники приложения не знают обо всех функциях. Собрали 4 полезных лайфхака.
Ссылка
Хочется, чтобы страничка была красивой. Поэтому длинную и некрасивую ссылку в шапке профиля лучше привести в порядок — например, с помощью бесплатного сервиса bit.ly (или аналога goo.gl). И при помощи bit, кстати, ты сможешь увидеть статистику переходов по ссылке.
Статус
В Direct видно, находится ли человек в Сети (или когда был онлайн последний раз). Но совсем необязательно так «палиться». Заходишь на свою страницу, правый верхний угол, «Сетевой статус», «Показать/скрыть сетевой статус». Все! Начальник и твоя девушка больше ни о чем не узнают.
Закладки
Ты лайкнула платье, прошло две недели, ты надумала купить и… не можешь найти его в огромном количестве других фото, которые оценила за последние дни. А все потому, что надо было делать подборки и понравившийся пост сразу отправить в отдельную папку («Покупки», «Фильмы» и т.д.). Профиль, правый верхний угол, «Сохранено» — там можно смотреть подборки и редактировать альбомы.
Рекомендованное
Если Instagram не угадал с тем, что тебе нравится, и все время советует видео с котятами или несмешных блогеров, то надо просто настроить «Рекомендованное». Открываешь неактуальные для тебя посты, нажимаешь на три точки в верхнем правом угле и выбираешь пункт «Видеть меньше таких публикаций». Так ты освободишь больше места для действительно интересных тебе профилей.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/na-zametku-4-funktsii-instagram-o-kotoryh-ty-ne-znal/
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Женский форум
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