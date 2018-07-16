Эдуард Лимонов: Дело бомжей

По-моему я один из немногих, кто подчёркивает, что они бомжи — Чарли и Дин. А между тем то, что они бомжи как раз имеет значение в новой английской истории с отравлениями.

Заметьте, когда-то Англия славилась историями с привидениями, а теперь вот славится отравлениями. На мой взгляд, и истории с привидениями были следствием английской мнительности, и истории с отравлениями — следствие некоторой склонности к фантастическим объяснениям происходящего.

Даже классик Артур Конан-Дойл не избежал английской мнительности, в его историях о детективе Шерлоке Холмсе она налицо. «Голубой карбункул», спрятанный в утку, история человека, 20 лет зарабатывающего попрошайничеством, в то время как жена его верила, что он отправляется ежедневно на работу в банк, — доказательства проявлений английской причудливой ментальности.

Погрузимся ненадолго в мир Чарли и его подруги.

Некрасивые, скорее всего грязные и взъерошенные, но сбившиеся в такую псевдосемью, два уже пожилых человека Ему 45, «девочке» — 44. Она живёт в ночлежке. То есть все связи с нормальным миром разорваны. Но come backs в нормальный мир.

У него есть ещё его место обитания, — скорее всего, ободранная комната, вход отдельный, в малогабаритном доме, где живёт, возможно, вполне нормальная остальная часть семьи. Вход ему сделали отдельный, расширив окно, там высажены кусты, чтобы не видеть опустившегося родственника.

Жизнь их похожа на жизнь грязных детей, такая же, по сути, невинная и простая. С утра она заходит за ним (они же не российские бомжи, российские жили бы вместе) и они отправляются к окрестным мусорным бакам возле ресторанов и баров, чтобы по-братски — сестрински разделить опивки в глоток-пол-глотка или всего несколько капель, оставшиеся в выброшенных пустых бутылках из-под виски или джина.

В то утро 30 июня она встала раньше обычного. Лето же. Летом бомжи много счастливее. Кое-как протёрла водой лоснящуюся физиономию, и части тела. В ночлежке должна же быть вода.

Чтобы убить время до встречи с любимым, пошла в парк Елизаветы. Там заметила двух иностранцев (по их поведению было понято, что они иностранцы), двое передавали друг другу бутылку, каждый отхлёбывал из неё в свою очередь. И иностранцы заметили исковерканную жизнью бомжиху. Уходя, они демонстративно поставили бутылку на английскую скамейку (это же английский парк королевы Елизаветы в провинциальном городке) и указали на неё бомжихе. Мол, подбери.

Они уходили, удаляясь спинами. Бомжиха подошла, взяла бутылку.

Что дальше делает влюблённая бомжиха? (Бомжам ещё труднее найти партнёра чем геям). Правильно! Она несёт добычу любимому Чарли, несётся как на крыльях, даже мертвенно бледные щёки пробил вдохновенный румянец.

Они позавтракали опивками. В бутылке действительно были остатки джина или виски, а может английского крепкого пива, но помимо граммов алкоголя бутылка была заражена нервно-паралитическим веществом.

Поэтому первой отправилась в госпиталь, расположенном возле Солсбери (городок побольше 50 тысяч населения) — женщина бомж, а через несколько часов тем же путём увезли Чарли.

Инсценировка с якобы принимавшими с утра пораньше алкоголь в английском парке иностранцами понадобилась украинским агентам (это моё личное мнение), просто для того, чтобы возбудить интерес к затухающему делу Скрипалей.

Украинцы всё делают неуклюже, плохо, неубедительно.

Вспомните, как охранник, выделенный властями Украины, не поспевал за Вороненковым, пыхтя далеко сзади с мятым пластиковым пакетом, вспомните инсценировку убийства журналиста Бабченко, — всё каждый раз выглядит непрофессионально, неряшливо.

И всякий раз выглядит так, что якобы Россия пытается отомстить своим бывшим гражданам.

Между тем украинская сторона — единственная, кого более чем устраивает враждебность между Великобританией (и, таким образом, между всем западным лагерем) и Россией.

Окрылённые успехом своей первой химической атаки против Скрипалей (то, что западный мир встаёт в негодовании на свои задние всякий раз когда происходят якобы химические атаки Асада в Сирии, украинцы запомнили), украинские спецслужбы решили повторить химическую атаку в Великобритании.

Расуждая, что ведь если даже плохо доказанные химические атаки в Сирии вызывают такое негодование, то ещё одна химатака в Великобритании не будет лишней.

Такое моё простое объяснение случившегося.

Российские же обвинения англичан в том, что отравления организованы в английской лаборатории в Портон-Дауне являются настолько лежащими на поверхности, что выглядят неправдоподобно. Я не верю в английскую версию случившегося со Скрипалями и бомжами, в которую верят российские власти. Англичане тут ни при чём, тут при чём Украина.

Ведь и в последней пешей ночной прогулке Бориса Немцова через Москву сопровождала украинка, разве нет?

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