Что Хейли Болдуин думает о татуировке Бибера в честь Селены Гомес?

Эти выходные Джастин Бибер (24) и Хейли Болдуин (21) провели в Майами — они вырвались из душного Нью-Йорка и пару дней наслаждались обществом друг друга. Но пора возвращаться к работе. Папарацци сфотографировали самую громкую парочку месяца, когда те садились в самолет.

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Хейли, к слову, вовсю готовится к супружеской жизни. И ее не смущает даже татуировка Бибера в честь Селены Гомес (25). «Это не идеальная ситуация, когда есть постоянное напоминание о Селене — и прямо на его руке. Он пытался перебить ее лицо тенями несколько лет назад, но все равно видно — это она. Хейли не позволяет себе расстраиваться по этому поводу. Она не устраивает сцен и не реагирует слишком бурно — не ее стиль. Джастин сказал ей, что тату — это его прошлое, а она — будущее. А еще пообещал набить что-то в честь их любви», — сказал инсайдер.

Интересно, это тоже будет лицо?

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Напомним, Бибер и Болдуин познакомились на премьере фильма «Никогда не говори „никогда“». Хейли было 14, а Джастину 16. В 2016-м году они повстречались пару месяцев, а потом разбежались. Снова сошлись они всего месяц назад, но певец уже сделал своей возлюбленной предложение.

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