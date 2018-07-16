«Возьму с собой 16 платьев и сарафан»: 18-летняя пермячка отправится на конкурс красоты «Мисс Волга»

Юлиана победила в конкурсе «Мисс Кама Пермь Пермский край 2018»

4 августа в Ярославле пройдет ежегодный конкурс красоты «Мисс Волга 2018». Из Перми на шоу готовились ехать три девушки. Но пока утвердили только одну.

На мероприятии соберутся самые красивые претендентки из 38 городов России и ближнего зарубежья. Из Перми к участию в конкурсе пригласили трех девушек — Юлиану Романову, Дарью Печкину и Елизавету Савинову.

— В итоге нам подтвердили участие только одной пермячки — Юлианы Романовой, — рассказывает 59.ru директор модельного агентства «Грейт Модел» Эльвира Зайцева . — Она — победительница конкурса «Мисс Пермь Пермский край 2018».

Главное требование к конкурсанткам — хорошая физическая форма. Помимо традиционных проходок, дефиле, танцевального и интеллектуального конкурса, участницы выйдут на подиум в народных костюмах.

К конкурсу нужно приготовить выступление для визитки

— Костюм — это главная фишка конкурса «Мисс Волга 2018», — объясняет Эльвира Зайцева. — Но это не должен быть музейный экспонат, в нем должны сочетаться и традиционные мотивы, и современность. Костюм для конкурсанток готовит пермский дизайнер Лена Зубкова. Это точно будет сарафан с коми-пермяцкими мотивами, а вот что будет на голове девушки, пока решаем. Возможно, кокошник, который сейчас в тренде.

В июне этого года Юлиана Романова победила в конкурсе «Мисс Кама Пермь Пермский край 2018». Ей 18 лет, увлекается спортом и танцами. Хобби Юлианы — собаки редкой породы кавалер кинг чарльз спаниэль и продвижение этой породы на выставках.

— Я готова к конкурсу и морально, и физически. И уже очень хочу ехать, — говорит 59.ru Юлиана. — Каждый день хожу на тренировки, причем на все направления — степ, зумба, на тренажеры. Готовлю свое выступление для визитки, это домашнее задание конкурса. В Ярославе участницы проведут с 28 июля по 4 августа. На каждый день беру по два платья. Если умножить количество дней на два, то получится шестнадцать. Так что одним большим чемоданом мой багаж не ограничится. Придется брать два.

Девушку на конкурсе будет сопровождать ее молодой человек.

— А дома больше всего за меня будет переживать мама. Пока я буду в Ярославле, ей придется управляться с нашими домашними питомцами — это семья из четырех спаниелей и кот. Надеюсь вернуться с победой, — говорит Юлиана.

Девушка обожает животных. В ее доме живут четыре очаровательных спаниеля и кот Ранее в Перми возродили забытый конкурс красоты «Мисс Кама». Какие девушки приняли в нем участие, можно посмотреть в фоторепортаже 59.ru.