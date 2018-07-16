Руки не для скуки: курьезные ляпы самостоятельного ремонта

Ремонт, который делается с привлечением друзей, смекалки и «ёшкиного кота» — это мучительный процесс с непредсказуемым результатом. Сайт «РИА Недвижимость» собрал самые забавные примеры кустарного ремонта.

Батарея — «огонь»!

Отопительные системы — действительно сложная штука, но вряд ли производители, да и просто профессиональные ремонтники подозревали, что как-то не справится с определением того, где у радиатора верх, а где — низ. Но однажды это произошло! Можно вводить новый дизайнерский тренд — перевернутая батарея. «Зато робот-пылесос под ней не застрянет», — так в комментариях к фото вычислили преимущества такой установки.

Вчера ставил батареи, сегодня позвонили и сказали чтобы я больше не приходил🤔 #мастеротбога #строительныйюмор #рукожопы #резка #нечокд #сралимазали #рукикрюки #побежалипоканепобежало #криворучки #криворукие #рукожоп #rukozhopy #рукожопство #какненужноделать #рукиизжопы #итаксойдет #ремонт #отделка #стройка #строительство #ремонтдома #ремонтванной #ремонтквартир#батарея#сантехникспб#сантехникмосква#трубы

Публикация от Рукожопы (@rukozhopy)

5 Июн 2018 в 4:20 PDT Тему альтернативного взгляда на радиатор продолжает вот такая идея. Здесь одна секция радиатора установлена скучно (то есть по инструкции), а вторая — задом наперед. «Боком надо, боком!» — развивают тему комментаторы.

Продолжаем тему батарей… Так можем только мы 💪Обращайтесь, сделаем. Прислал @eurootoplenie_uyt ——— #мастеротбога #строительныйюмор #рукожопы #прикол #нечокд #сралимазали #рукикрюки #побежалипоканепобежало #криворучки #криворукие #рукожоп #rukozhopy #рукожопство #какненужноделать #руки_из_жопы #рукиизжопы #итаксойдет #неумеешьнеберись #ремонт #отделка #стройка #строительство #ремонтквартир #дизайн #интерьер #дизайнинтерьера #ошибкиремонта #трэш

Публикация от Рукожопы (@rukozhopy)

30 Ноя 2016 в 10:43 PST Иногда в смелые замыслы авторов ремонта вмешиваются значимые части здания вроде пола, но когда это останавливало настоящего мастера? Для всяких неудобных деталей, таких как кран, можно просто выпилить отверстие, а потом залить всю конструкцию цементом. Не получается открыть? Ну, проблемы можно решать по мере поступления.

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Публикация от Рукожопы (@rukozhopy)

28 Май 2018 в 12:13 PDT Синдром электровеника

Электричество — это такая удобная штука, которая заставляет все вокруг светить и работать. Короткое замыкание? Нет, не слышали. Зато как удобно, стоя под душем, пощелкать выключателем. Зачем? «Это для тех, кто любит погорячей», — считают комментаторы.

Удобно, чо🙄 ・ ・ ・ #электрика #выключатель #душ #душеваякабина #ванная #мастеротбога #строительныйюмор #рукожопы #прикол #нечокд #сралимазали #рукикрюки #побежалипоканепобежало #криворучки #криворукие #рукожоп #rukozhopy #рукожопство #какненужноделать #рукиизжопы #итаксойдет #ремонт #отделка #стройка #строительство #ремонтдома #ремонтванной #ремонтквартир

Публикация от Рукожопы (@rukozhopy)

18 Авг 2017 в 1:26 PDT Лайфхак: если вы хотите много розеток, просто замуруйте сетевой фильтр в стену. Не забудьте только как-нибудь подключить его к электричеству (на самом деле так делать не нужно, это опасно).

Насяльника, всё правильно сделала. #Строительство #джамшут #Криворукость #сетевойфильтр http://xexe.club/254228-nasyalnika-vse-pravilno-sdelala.html

Публикация от Юмор > Приколы > Видео (@xexe.club)

31 Май 2018 в 12:30 PDT Ну или стены — они тоже могут располагаться настолько неудачно, что розетку буквально некуда приткнуть. Приходится выкручиваться.

Потрясающе, нам удалось выполнить облицовку без переноса розетки😏#мастеротбога #строительныйюмор #рукожопы #прикол #электрикамосква#сралимазали #рукикрюки #побежалипоканепобежало #криворучки #криворукие #розетка#rukozhopy #рукожопство #какненужноделать #рукиизжопы #итаксойдет #ремонт #отделка #стройка #строительство #ремонтдома #ремонтванной #ремонтквартир #заусовкаплитки#плитка#электрика#кафель#болгарка

Публикация от Рукожопы (@rukozhopy)

19 Мар 2018 в 12:58 PDT Конфликт мебели и выключателя решается просто: отрезаем кое-что лишнее — и всё! «Как элегантно вписали в интерьер», — восклицает восхищенная публика.

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Публикация от Рукожопы (@rukozhopy)

9 Июл 2017 в 5:02 PDT Маленькие хитрости

В некоторых случаях даже суперпрофессионалам из сферы ремонта есть, чему поучиться у самоучек.

Вечная проблема с плиткой: одной или двух не хватило, в магазине таких больше нет. Трагедия? Вовсе нет! На помощь приходит ловкость рук, банка краски и наивное искусство. В результате вашу стену украшает единственная и неповторимая плитка почти ручной работы. «Кажется, так и было задумано изначально: машинная печать и ручная роспись… Как бы показывая единство и дружбу человека и машины…» — рассуждает почтеннейшая публика.

Силами наших специалистов выполнены работы по восстановлению оригинального декора, находящегося в здании железнодорожной станции. #мастеротбога #строительныйюмор #рукожопы #резка #нечокд #сралимазали #рукикрюки #побежалипоканепобежало #криворучки #криворукие #рукожоп #rukozhopy #рукожопство #какненужноделать #рукиизжопы #итаксойдет #ремонт #отделка #стройка #строительство #ремонтдома #ремонтванной #ремонтквартир#реализацияидей#работатакаяработа#здесьвамнетам

Публикация от Рукожопы (@rukozhopy)

19 Фев 2018 в 11:24 PST Если функциональность мешает красоте — заставьте ее отступить на второй план или придумайте восхитительную альтернативу. Декоративный бордюр перекрыл вытяжку? Не беда! Удаляем с нее решетку, чтобы не загораживала путь воздушным массам — и все будет «ок».

Когда клиент не продумал как получится. #мастеротбога #строительныйюмор #рукожопы #резка #нечокд #сралимазали #рукикрюки #побежалипоканепобежало #криворучки #криворукие #рукожоп #rukozhopy #рукожопство #какненужноделать #рукиизжопы #итаксойдет #ремонт #отделка #стройка #строительство #ремонтдома #ремонтванной #ремонтквартир#вентиляция#галтель#лепнина

Публикация от Рукожопы (@rukozhopy)

27 Янв 2018 в 2:42 PST Как внести в интерьер нотку античности? Да легко — просто пришлепнуть натяжной потолок туда, где ему быть не положено. Красивые мягкие изгибы станут вам наградой за креативность.

-По задумке автора — здесь должен быть прямой угол 🤷‍♂️. —По задумке заказчика — особой разницы нет, кого привлекать в качестве исполнителя 🤔. —По задумке автора и судя по вставке (заглушке) для перехода уровня, которая устанавливается как финальный штрих — работа, вполне себе, готова ко сдаче ✊️ —По задумке заказчика — нет повода для беспокойства 😕. —По задумке здравого смысла — вас обманули… Получите, распишитесь…🖐 #натяжныепотолки #натяжныепотолкиуфа #нечокд #как_не_надо #рукожоп

Публикация от Натяжные потолки Уфа Россия (@potolki_apply_ufa)

13 Май 2018 в 10:56 PDT Любой дизайнер подтвердит, что диагональные линии отлично зонируют помещение и позволяют сделать его визуально более просторным. Да, в туалете это тоже сработает. Обратите внимание, как заиграл весь его интерьер благодаря унитазу, расположенному под углом к стене!

Это Берлин, кстати) Прислал @edi.93 ___________________ #мастеротбога #строительныйюмор #рукожопы #прикол #нечокд #сралимазали #рукикрюки #побежалипоканепобежало #криворучки #криворукие #рукожоп #rukozhopy #рукожопство #какненужноделать #руки_из_жопы #рукиизжопы #итаксойдет #неумеешьнеберись #прикол #ремонт #отделка #стройка #строительство #ремонтквартир #дизайн #интерьер #дизайнинтерьера #ремонтквартиры

Публикация от Рукожопы (@rukozhopy)

5 Окт 2016 в 10:55 PDT Напоследок нужно заметить, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, но иногда действительно стоит учиться именно на чужих ошибках.