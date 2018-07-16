Уникальную посадку военного вертолета показали на видео

Американский тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 совершил уникальную посадку на склоне вулкана Маунт-Худ. Экипаж вертолета забрал с горы спасательную команду и человека, который хотел свести счеты с жизнью. Этот момент запечатлели на видео.

Как пишет издание The Drive, Маунт-Худ, который находится в часе езды от Портленда, привлекает внимание альпинистов и любителей экстрима. Но, как оказалось, не только. На склоне горы один из альпинистов заявил, что собирается свести счеты с жизнью путем передозировки лекарств. За ним отправили спасательную команду.

Шестеро альпинистов обнаружили потенциального суицидника на высоте 11250 футов. Но спуститься с ним с горы самостоятельно они не смогли. Слишком небезопасно.

И тогда на помощь пришел военно-транспортный вертолет CH-47. На видео заметно, как экипаж выбирает место посадки. А потом машина словно садится. Но на самом деле, пишет издание, вертолет балансирует. При этом лезвия вращаются близко и к склону горы, и к самим военнослужащим. Экипаж смог быстро эвакуировать в вертолет всех спасенных людей и отправиться с ними на землю.

The Drive пишет, что экипаж вертолета и шесть спасателей-альпинистов были готовы рисковать жизнью ради того, кто, по-видимому, не ценит свою собственную. Человека, из-за которого и развернулась операция, после приземления сразу же отправили в больницу.