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Аттила и чуваши: какая между ними связь
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Аттила и чуваши: какая между ними связь 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Знаменитый вождь гуннов Аттила ещё при жизни стал легендой. Ему подчинялись целые народы. При его имени трепетали лучшие армии Европы. И в легендах ряда народов существуют предания о воинственных и могущественных предках-гуннах. Один из этих народов — чуваши.
Чувашский язык — самый древний из существующих тюркских и принадлежит к той же ветви, что и язык гуннов. По мнению учёных, этот этнос — реликт первой в истории волны миграций тюрков на запад. Речь идёт о миграции народа гуннов, исходной точкой которой, была Сибирь.
Оттуда народ хуннов, гонимый соседями Китаем и сяньби, двинулся на запад и поселился в Зауралье, где уже обитали угры. Так два этноса стали соседями. Произошла ассимиляция, и спустя двести лет этот народ двинулся дальше на запад под именем «гунны», завоевал множество стран и оставил о себе долгую память.
Европейские источники о гуннах
Гунны и лично их вождь оставили заметный след в летописях и мифологии. Аттила там выступает под различными именами: Атли, Атлы, Этцель, Ат Тыала, Кетиль.
В скандинавских сагах Атли упоминается как свой: брат воительницы Брюнхильд и муж Гудрун. Это умелый военачальник, суровый политик, но мягкий в быту. Его имя упоминается среди конунгов, правителей земель: «конунг Атли правит Гунналандом». Очевидно, что Асы — боги скандинавского эпоса, по легенде пришли оттуда же, откуда гунны. И оба народа имели очень схожую руническую письменность.
А вот для римлян гунны были совершенно чужими и непонятными. Что неудивительно, поскольку римляне сильно натерпелись, а их военачальник Флавий Аэций остановил гуннов на границах империи. Да и то главным образом благодаря тому, что в юности был у них в заложниках и был лично знаком с Аттилой и знал гуннский язык.
Чувашская легенда об Аттиле
В чувашских легендах Аттила фигурирует как Кехермень-Кетиль. Первое имя звучит по-фински — учтём, что чуваши первые столетия жили в окружении финно-угорских народов. Переводится, возможно, как «венчанный», «имеющий венец», «коронованный». А имя «Кетиль» распространено в Скандинавии и часто встречается в сагах.
Герой сказки «Кехермень-Кетиль» жил с родителями и старшим братом Кехитраном, но был унесён ветром в царство Пери, где его взял на воспитание царь. Но малыш всего за один год превратился в силача, с которым никто не хотел играть. Тогда царь приказал своим солдатам играть с Кехермень-Кетилем в надежде, что он будет побеждён и станет посмирнее, но ребёнок побил и покалечил всех солдат.
Царь подумал и решил от него избавиться: отправил с поручением в подземное царство, где правил страшный владыка, у которого было двенадцать рук. Но юный богатырь нашёл там союзника — старика, которого расположил к себе своей честностью и искренностью:
«— Парень ты, видать, хороший, не криводушный, — проговорил старик, — и мне тебя жалко. Обманул тебя царь Пери, твой приемный отец, либо сам он ничего не знал о подземном царстве. Владеет царством у нас страшенное чудовище. У того чудовища двенадцать рук, на каждой руке по сорок пальцев. Сам живет в подземелье, оттуда выставляет руки и бесчисленными своими пальцами хватает все живое и здесь и на белом свете. А как кого ухватит, тотчас затягивает к себе в подземелье и пожирает. Много находилось сильных и смелых богатырей, которые пытались победить чудовище, избавить от двенадцатирукого мири, да все они погибли. Скоро никого в живых не останется, кто не переберётся на другой конец земли».
По совету старика Кехермень-Кетиль обманом забрал у злого царя волшебную живую воду, вышел из схватки победителем и освободил много пленников:
«Разрубил его туловище и освободил великое множество народу. Повалило видимо-невидимо людей из разных стран, проглоченных двенадцатируким чудовищем. Идут люди и прославляют богатыря Кехермень-Кетиля. Встретил добрый молодец и своего отца, и старшего брата Кехитрана. Обнялись они, поздоровались и все вместе воротились домой».
Связь сказки с реальностью
Если отойти от аллегории, выстраивается такая цепочка событий: главный герой сказания был оторван от родины, но получил силу, намного превышающую человеческие возможности. И использовал её, чтобы победить злого владыку, который поработил множество народов.
Похоже, что в сказке речь идёт о победе гуннов над крымскими готами короля Германариха. Этот правитель действительно покорил много народов и правил весьма деспотично, но не исключено, что конфликт гуннов и готов имел гораздо более глубокие причины.
Судя по списку покорённых народов, готы стремились распространить свою власть на район реки Кама и далее, где добывалась пушнина и драгоценные металлы. А тут уже была локализация гуннской державы.
Возможно, конфликт длился довольно долго, пока Аттила не принял решение пресечь экспансию на свои земли и атаковал противника на его территории. В этом случае его стратегия была отлично продумана и принесла полный успех.
Получается, что чувашские составители сказки были полностью в курсе событий. А касаемо родства лично с Аттилой — у этого владыки было несколько жён, да и вообще он был любителем женщин. Так что кто знает, возможно, и его потомки сейчас живут среди чувашского народа.
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