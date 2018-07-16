Под Воронежем 15-летний подросток утонул на глазах у друзей 

Следователи начали проверку по факту трагедии. Очередная трагедия произошла на озере «Рылеево» на территории Новогремяченского сельского поселения Хохольского района вблизи села Малышево в 14:00 субботы, 14 июля. Там 15-летний подросток утонул на глазах своего 14-летнего друга и 11 его 11-летней сестры, сообщила пресс-служба управления СКР по региону. По данным ведомства, когда 14-летний парень остался на берегу, его 15-летний товарищ вместе с сестрой пошли купаться. Примерно на середине озера подросток стал тонуть, 11-летняя девочка, плававшая с кругом, не смогла его спасти. Тело парня позже нашли водолазы. СК начал доследственную проверку по факту трагедии. Ранее спасатели предупреждали, что купаться рекомендуется только на официальных, специально оборудованных пляжах. Их насчитывается 88 — они есть в каждом районе области. Список всех мест для купания можно посмотреть здесь. Екатерина Трещикова