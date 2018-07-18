Ещё
В Воронеже погиб еще один пострадавший после наезда подростка на пешеходов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Семенович на фото сравнили с бодибилдером
Семенович на фото сравнили с бодибилдером

В Воронеже погиб еще один пострадавший после наезда подростка на пешеходов 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 18 июл — РИА Новости. Следствие объявило о смерти второго пострадавшего в результате наезда автомобиля с подростком на рулем на группу людей в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
По данным следствия, ночью 8 июля 17-летний юноша находился со своими знакомыми в кафе по улице Пешестрелецкая. У них возник конфликт с другой компанией, который перерос в драку на проезжей части. Подросток побежал к машине родственника, завел соединением проводов двигатель, и со скоростью врезался в группу людей, дерущихся с его знакомыми. В результате три человека были госпитализированы, один из них вскоре скончался.
"В следственный орган из медицинского учреждения 15 июля 2018 года поступило сообщение о смерти второго пострадавшего. Третий потерпевший продолжает находиться в больнице, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщает следствие.
В отношении подростка было возбуждено дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Семнадцатилетнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений", — говорится в сообщении.
По данным следствия, вину он не признал, от дачи показаний отказался.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович на фото сравнили с бодибилдером21
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин3
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме8
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы14
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение