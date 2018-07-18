В Воронеже погиб еще один пострадавший после наезда подростка на пешеходов

ВОРОНЕЖ, 18 июл — РИА Новости . Следствие объявило о смерти второго пострадавшего в результате наезда автомобиля с подростком на рулем на группу людей в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ

По данным следствия, ночью 8 июля 17-летний юноша находился со своими знакомыми в кафе по улице Пешестрелецкая. У них возник конфликт с другой компанией, который перерос в драку на проезжей части. Подросток побежал к машине родственника, завел соединением проводов двигатель, и со скоростью врезался в группу людей, дерущихся с его знакомыми. В результате три человека были госпитализированы, один из них вскоре скончался.

"В следственный орган из медицинского учреждения 15 июля 2018 года поступило сообщение о смерти второго пострадавшего. Третий потерпевший продолжает находиться в больнице, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщает следствие.

В отношении подростка было возбуждено дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Семнадцатилетнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вину он не признал, от дачи показаний отказался.