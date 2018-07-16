Андрей Рублев. О чем и как просят святого в наши дни

17 июля православные вспоминают преподобного Андрея Рублева

Его имя известно даже тем, кто не воцерковлен — величайший живописец-иконописец вошел в историю и Христова учения, и искусства. Иконы, написанные Рублевым, сохранились до нашего времени и приводят искусствоведов и интересующихся живописью людей в трепет: невероятно, как много лет назад можно было написать произведения такого уровня, недостижимого и поныне! Образы, написанные Рублевым, невозможно перепутать ни с какими иными: они будто живые, теплые, глубокие, со многими смыслами. Стать великим иконописцем Рублеву помогли и талант от Бога, и глубокая вера в Господа.

Между тем история жизни Андрея Рублева известна весьма условно. Год рождения его неизвестен, возможно, он появился на свет в районе 1360 года. Очевидно, происходил Андрей из достаточно обеспеченной и образованной семьи; талант мальчика был замечен рано, и его отправили учиться мастерству художника в Болгарию и Византию. Не исключено, что Андрей был учеником Феофана Грека, во всяком случае, он работал с этим выдающимся мастером.