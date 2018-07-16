Андрей Рублев. О чем и как просят святого в наши дни 

17 июля православные вспоминают преподобного Андрея Рублева.
Его имя известно даже тем, кто не воцерковлен — величайший живописец-иконописец вошел в историю и Христова учения, и искусства. Иконы, написанные Рублевым, сохранились до нашего времени и приводят искусствоведов и интересующихся живописью людей в трепет: невероятно, как много лет назад можно было написать произведения такого уровня, недостижимого и поныне! Образы, написанные Рублевым, невозможно перепутать ни с какими иными: они будто живые, теплые, глубокие, со многими смыслами. Стать великим иконописцем Рублеву помогли и талант от Бога, и глубокая вера в Господа.
Между тем история жизни Андрея Рублева известна весьма условно. Год рождения его неизвестен, возможно, он появился на свет в районе 1360 года. Очевидно, происходил Андрей из достаточно обеспеченной и образованной семьи; талант мальчика был замечен рано, и его отправили учиться мастерству художника в Болгарию и Византию. Не исключено, что Андрей был учеником Феофана Грека, во всяком случае, он работал с этим выдающимся мастером.
— О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Андрее! Не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя: поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.