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Магазин федеральной сети «Читай‑город» открылся в Ивантеевке
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Магазин федеральной сети «Читай‑город» открылся в Ивантеевке 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковной Ивантеевке открылся первый книжный магазин известной федеральной сети «Читай-город», сюда можно приходить с друзьями или всей семьей, говорится в сообщении пресс-службы сети.
Вечная классика и популярные современные авторы, самая востребованная бизнес-литература, красочные детские книги, всевозможные учебные пособия — каждый найдет для себя что-то полезное и интересное.
«Многие из тех, кто любит читать, любят творить. Специально для таких покупателей в магазине выделен целый отдел товаров для хобби и творчества. Это наборы для вышивания, аппликации для детей всех возрастов, картины для рисования по цифрам, бумага для скрапбукинга и многое другое», — говорится в сообщении.
Школьники, студенты и все, кому нравится красивая канцелярия, тоже смогут «отвести душу» в «Читай-городе». Здесь есть авторские блокноты и ежедневники, оригинальные ручки, пеналы, папки. А также необычные сувениры и множество забавных мелочей.
«Читай-город» — магазин европейского уровня. Он воплощает самые современные представления о том, каким должен быть книжный. Это лаконичный, стильный дизайн, обилие света и удобная навигация.
«Мы хотим создавать магазины, в которые людям хочется приходить. Где есть хорошая атмосфера. Мы стараемся культивировать ценности, важные для нашей аудитории — интеллектуальной, стремящейся к самовыражению», — отметил генеральный директор сети книжных магазинов «Читай-город» Михаил Иванцов.
Для тех, кто захочет сделать подарок близким, но не сможет определиться с выбором, магазин предложит подарочные сертификаты. А карты любимого покупателя позволят накопить бонусы и оплатить до 100% стоимости покупки. Кроме этого, в новом «Читай-городе» удобно получать интернет-заказы из www.chitai-gorod.ru. В магазин на улице Новая слобода, дом 1 их доставят совершенно бесплатно.
«Читай-город» — сеть современных универсальных книжных магазинов. Она насчитывает более 400 торговых предприятий по всей стране.
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