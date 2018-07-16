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Накрыли тонну неизвестных томатов
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Накрыли тонну неизвестных томатов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото ursn.spb.ru  Помидоры и яблоки неизвестного происхождения нашли сотрудники Владимирской транспортной прокуратуры на складе ООО «Нива» в ходе очередного рейда. На обнаруженных товарах не было никакой маркировки, а у хозяев базы не оказалось документов на продукты.
Все продукты были аккуратно разложены по картонным коробкам. Всего сотрудники прокуратуры изъяли более тонны томатов и 84 килограмма яблок. Гендиректору ООО «Нива» вынесли представление, чтобы тот не допускал в дальнейшем аналогичные нарушения.
К слову, за подобные нарушения предусматривается административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
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