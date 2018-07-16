Вербицкая Лариса Викторовна

Дата рождения: 30 ноября 1959 года

Место рождения: Феодосия

Знак зодиака: Стрелец

Лариса родилась в семье операционной сестры и военного, по долгу службы которого, семья часто переезжала из города в город. Среднее образование девочка получала в Молдавии. Родители хотели, чтобы дочь в дальнейшем училась на дипломата, поэтому отдали ее в школу с английским уклоном. Лариса обожала спортивные тренировки, занимаясь в разное время плаванием и акробатикой, прыжкам в высоту и художественной гимнастикой.

Получив аттестат зрелости, Вербицкая не решилась поступать в МГИМО , она выбрала для себя Пединститут в Кишиневе, став студенткой отделения русского языка и литературы, которое в итоге успешно окончила.

На последнем курсе Лариса неожиданно для самой себя прошла по кастингу в дикторы местного телевидения. Ее выбрали из многих претенденток, но порекомендовали поработать над постановкой голоса. В этом вопросе начинающей телеведущей помог опытный педагог.

Уже через год Вербицкая была весьма популярной в Кишиневе ведущей новостных выпусков. Однажды ей даже доверили прочесть в прямом эфире некролог, посвященный Леониду Ильичу Брежневу

1985 год для Ларисы стал поворотным. Она перебралась в Москву, чтобы продолжить карьеру на центральном телевидении страны. Для этого, правда, пришлось постараться и еще раз победить в конкурсе потенциальных телеведущих. Вербицкой повезло, ее приняли в дикторский отдел Останкино, после чего она около двух лет читала в эфирах новости. Затем ее пригласили в «Доброе утро» на Первом канале, которую она преданно вела почти двадцать лет.

Лариса также периодически появлялась и в других телепроектах. Она совершенно органично вписалась в «Спокойной ночи, малыши» и в один из сезонов «Последнего героя», где чуть-чуть не дошла до финала, показав не дюжую выносливость и практичность. А еще порадовала зрителей и судей одного из «Ледниковых периодов», продемонстрировав высокий класс фигурного катания. Иногда она также замещала одну из ведущих «Модного приговора», где тоже всегда была на высоте.

Уйдя из утреннего эфира в 2014 году, Вербицкая занялась ведением различных мероприятий, организацией мастер-классов и сьемками в рекламе. В данный момент она является вице-президентом Лиги профессиональных имиджмейкеров. Для желающих улучшить уровень своей жизни она составляет диетологические и модные программы.

Личная жизнь Ларисы Вербицкой

О своем первом супруге, от которого у Вербицкой есть взрослый сын Максим (1979 г. р.), звезда вспоминать не хочет. Максима ей помогли воспитать родители. А дед с военной выправкой стал для внука лучшим примером мужчины.

Со вторым мужем телеоператором Александром Дудовым наша героиня познакомилась в московском цирке, куда привезла своего тогда еще маленького сына. Мужчина покорил ее сердце, потому что сразу подружился с Максимом. Именно к Дудову Лариса и переехала из Кишинева в Москву и ни разу об этом не пожалела. В 1990-м у пары родилась дочь Инна.

Телепрограммы

Доброе утро

Будильник

Спокойной ночи, малыши

Ледниковый период

Последний герой-3: Остаться в живых

Модный приговор