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Более 34 тыс. браков зарегистрировали в Москве в январе-июне
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Более 34 тыс. браков зарегистрировали в Москве в январе-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Москве за январь-июнь 2018 г. зарегистрировано более 34 тыс. браков. Об этом свидетельствуют данные управления ЗАГС, опубликованные в едином хранилище данных столичного правительства.
«В январе-июне зарегистрировано 34 тыс. 38 браков», — говорится в сообщении.
По информации ЗАГС, свыше 7 тыс. браков заключили с участием иностранных граждан. Кроме того, было зарегистрировано почти 22,3 тыс. разводов. Из них около 1,9 тыс. разводов произошли в парах, где один из супругов или оба являются иностранными гражданами.
В прошлом году за аналогичный период было оформлено 36,3 тыс. браков и 21,9 тыс. разводов.
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Женский форум
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