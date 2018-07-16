Более 34 тыс. браков зарегистрировали в Москве в январе-июне

В Москве за январь-июнь 2018 г. зарегистрировано более 34 тыс. браков. Об этом свидетельствуют данные управления ЗАГС, опубликованные в едином хранилище данных столичного правительства

«В январе-июне зарегистрировано 34 тыс. 38 браков», — говорится в сообщении.

По информации ЗАГС, свыше 7 тыс. браков заключили с участием иностранных граждан. Кроме того, было зарегистрировано почти 22,3 тыс. разводов. Из них около 1,9 тыс. разводов произошли в парах, где один из супругов или оба являются иностранными гражданами.

В прошлом году за аналогичный период было оформлено 36,3 тыс. браков и 21,9 тыс. разводов.