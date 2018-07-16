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На Ямале в реке утонула двухлетняя девочка, выпавшая из рук матери
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На Ямале в реке утонула двухлетняя девочка, выпавшая из рук матери 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июл — РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе устанавливают обстоятельства гибели двухлетней девочки, которая утонула в реке после того, как мать не смогла удержать ее, дойдя до глубокого участка водоема, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
Согласно предварительным данным следствия, около полудня в воскресенье девочка вместе со своими родителями находилась на берегу реки Пяку-Пур вблизи моста, расположенного на въезде в город Тарко-Сале.
"Мать девочки посадила ее на плечи и пошла с ней через реку. Дойдя до глубины, женщина не смогла удержать малолетнюю дочь и выронила ее из рук. Самостоятельно поймать ребенка в воде в условиях сильного течения родители не смогли. Тело девочки извлекли из реки сотрудники МЧС", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, процессуальное решение будет принято после доследственной проверки.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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