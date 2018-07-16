Австралийский донор отдавал свою кровь для спасения людей 1173 раза

Джеймсу Харрисону было 14 лет, когда его оперировали. В ходе операции ему сделали переливание крови. Джеймс не забыл, что это переливание спасло ему жизнь. И вот, повзрослев, он стал отдавать долг, вернее, долги. Этим благородным делом он занимается уже 60 лет, хотя и ненавидит игольные уколы. Он старается не смотреть, когда его укалывают, хотя занимается этим по всей Австралии.

В ходе этой героической эпопеи врачи обнаружили у него удивительное свойство. Кровь Харрисона содержит редкие антитела, которые спасли от смерти около двух миллионов детей! С 1967 года более трех миллионов доз его Anti-D, как именуют врачи кровь Харрисона, были розданы матерям.

На днях господин Харрисон, выступая в донорском центре Сиднея, заявил, что прекращает свою донорскую деятельность. Оно и понятно. Харрисону 81 год. Пора подумать и о себе.

Мы видим на видео Харрисона, «человека с золотой рукой», как его прозвали. Над ним покачиваются разноцветные воздушные шары, пронумерованные от 1 до 1173. Это количество переливаний, которому он подвергся. «Конец эпохи, — провозгласил Харрисон. — Хотя и обидно. Я мог продолжать и далее».

Вклад Харрисона в дело спасения людей вряд ли можно переоценить. По данным Красного Креста Австралии, 17% всех беременных женщин нуждаются в прививках Anti-D, чтобы их дети были здоровы. Но пул людей с Anti-D особенный. И вот кровь Харрисона помогла спасти жизни более 2,4 миллиона новорожденных.

Харрисон занимался донорством более десяти лет, когда исследователи «обнаружили» его в 1960 году и попросили стать «донором №1». Кровь Харрисона именно такая, какую искали ученые. Его организм производит кровь, которая эффективна против многих заболеваний крови. Сам Харрисон говорит, что не знает — почему, но думает, что это результат переливания крови, которому он подвергся в детстве.

Красный Крест » Австралии не в состоянии отблагодарить Джеймса, — говорит Джемма Фэлкенмейер, представительница Австралийского «Красного Креста». — Вряд ли у нас появится другой такой донор». Харрисон награжден высшими орденами страны. Согласно Фэлкенмейер, «ученые могут стимулировать производство антител в донорах. Однако не всякий донор способен на это, как Харрисон».

Недавно собрание матерей и медсестер устроило Харрисону торжественную встречу. (Кстати, и дочь Харрисона воспользовалась исключительными данными отца.)

«Спасти жизнь одного ребенка уже хорошо. Спасение жизней двух миллионов способно вскружить любую голову. Но если люди говорят, что я к этому руку приложил, то счастье бесконечно», — заявляет Харрисон.

Бесконечна и людская благодарность.

Миннеаполис.

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