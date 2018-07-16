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В храме Иверской иконы Божией Матери организуется паломническая поездка
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В храме Иверской иконы Божией Матери организуется паломническая поездка 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
С 2 по 9 января 2019 по благословению настоятеля храма Иверской иконы Божией Матери священника Игоря Краева организуется паломническая поездка в Иерусалим.
Программа поездки:
Иерусалим. Пешее паломничество: Золотые ворота, «Овчая купель», Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Крестный путь.
Храм Гроба Господня. Божественная Литургия в Храме Гроба Господня.
Вифлеем. Храм Рождества Христова. Святой Вертеп — место Рождества Богомладенца-Христа и Святые ясли. Чудотворная икона Божьей Матери «Вифлеемская»
Место Крещения на реке Иордан, омовение.
Гора блаженств. Капернаум. Гора Фавор. Назарет. Кана Галилейская. Иерихон. Каранталь — Гора Сорокадневного Искушения.
Праздничная литургия в храме Рождества Христова в Вифлееме. Гефсиманский грот-пещера учеников. Камень Моления о Чаше.
Гора Сион. Сионская горница Тайной Вечери. Гробница Царя Давида. Храм Успения Пресвятой Богородицы.
Елеон (Масличная гора). Место Вознесения Господня.
Монастырь Марии Магдалины в Гефсимании.
Гефсимания. Гробница Божией Матери. Икона Божией Матери «Иерусалимская». И иные святыни (подробнее — на сайте Храма).
На Святой Земле группу будет сопровождать священник.
Подробную информацию о посещении указанных и иных святынь, а также о других условиях поездки можно получить на сайте Храма http://iverhram.ru/
или по телефонам 8 926 515 85 86, 8 916 292 22 53.
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