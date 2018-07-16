В храме Иверской иконы Божией Матери организуется паломническая поездка

С 2 по 9 января 2019 по благословению настоятеля храма Иверской иконы Божией Матери священника Игоря Краева организуется паломническая поездка в Иерусалим.

Программа поездки:

Иерусалим. Пешее паломничество: Золотые ворота, «Овчая купель», Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Крестный путь.

Храм Гроба Господня. Божественная Литургия в Храме Гроба Господня.

Вифлеем. Храм Рождества Христова. Святой Вертеп — место Рождества Богомладенца-Христа и Святые ясли. Чудотворная икона Божьей Матери «Вифлеемская»

Место Крещения на реке Иордан, омовение.

Гора блаженств. Капернаум. Гора Фавор. Назарет. Кана Галилейская. Иерихон. Каранталь — Гора Сорокадневного Искушения.

Праздничная литургия в храме Рождества Христова в Вифлееме. Гефсиманский грот-пещера учеников. Камень Моления о Чаше.

Гора Сион. Сионская горница Тайной Вечери. Гробница Царя Давида. Храм Успения Пресвятой Богородицы.

Елеон (Масличная гора). Место Вознесения Господня.

Гефсимания. Гробница Божией Матери. Икона Божией Матери «Иерусалимская». И иные святыни (подробнее — на сайте Храма).

На Святой Земле группу будет сопровождать священник.

Подробную информацию о посещении указанных и иных святынь, а также о других условиях поездки можно получить на сайте Храма http://iverhram.ru/

или по телефонам 8 926 515 85 86, 8 916 292 22 53.