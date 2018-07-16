Алена Водонаева заставляет сына учиться на летних каникулах

Она уверена, что будущий мужчина должен расти образованной личностью.

Телеведущая Алена Водонаева заявила в Instagram, что запрещает сыну бездельничать в течение лета. Богдан вскоре пойдет во второй класс, а его мама хочет, чтобы ее сын получал необходимые знания даже во время каникул.

Я уже говорила, что не считаю каникулы временем детского безделия. Особенно у пацана. Будущего мужчины. Можно отдыхать развиваясь, можно деградируя. Я для сына выбираю первый вариант,

— написала Алена Водонаева.

Она рассказала, что Богдан занимается каждый день. Но в выходные мама делает послабление — мальчик только читает вслух. Вначале каникул Богдан жил месяц в Геленджике с бабушкой и дедушкой. Там он также выполнял различные задания как с преподавателем, так и в одиночку. Сейчас мальчик отдыхает с мамой в Лос-Анджелесе. Там к нему с 13 до 15 часов ежедневно приходит учительница по английскому. Это удобно, так как в часы, когда на улице солнце очень активно, мальчик находится в прохладном помещении, да еще и проводит это время с пользой. Книги же Богдан читает следующие: Н. И. Сладков «Лесные сказки». В. Осеева «Волшебное слово».

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

15 Июл 2018 в 12:54 PDT «Я очень рекомендую читать вслух. В день по 15-20 страниц. В зависимости от скорости чтения вашего спиногрыза. Мой читать не любит. Я сижу коршуном и контролирую каждое прочитанное предложение на предмет его правильного прочтения. Есть такая тетрадь, авторства М. Беденко и Н. Фроловой. Называется «Занимательная летняя школа». 120 страниц с задачами по математике, чтению, русскому языку и окружающему миру. Так вот, это мой фаворит на каникулы для тех, кто закончил первый класс и пошёл во второй. Хорошие упражнения и выполнять их можно даже у бассейна, в перерывах между купаниями», — добавила телеведущая.

Она также рассказала, что ее сыну непросто дается таблица умножения. Однако, она с Богданом упорно старается преодолеть и эту трудность.

Заниматься учебой летом — дисциплина в первую очередь для родителей. Мне лень заниматься этой туфтой, которую я сама прошла уже 1000 лет назад, но я же не ради себя. Я же понимаю, что умный и образованный мужик в будущем гораздо круче того, кто летом просто купался и ел витаминчики. Хотя мы не отказываем себе и в этом. И развлечения, и приключения и рок-н-ролл присутствует 👌 Ну в общем, мамы, лучше сейчас поднапрячься, чтобы потом было легче. Вложение выгодное, поверьте,

— добавила Алена Водонаева.

В конце поста звезда попросила подписчиков поделиться своим опытом, чтобы, возможно, использовать эти советы и при занятиях с Богданом. «Все детство занималась летом, а так хотелось как все, носиться целыми днями. Пока не готова, так воспитывать, но возможно через лет 6 скажу по-другому», «Алена, читаю ваш пост по-тихому и радуюсь, что у меня есть единомышленники», «Поддерживаю. А то все вокруг „а как же детство?“, как будто я его ночью вагоны разгружать заставляю. Почитать — это всем полезно», — комментируют подписчики.

Напомним, Алена Водонаева растит пока одного 7-летнего сына Богдана. Недавно она объявила поклонникам, что больше не будет показывать жизнь мальчика в соцсетях. Звезда обещала лишь изредка делиться роликами и фото, где Богдана почти нельзя будет разглядеть. У ребенка есть своя страница в Instagram, но посмотреть ее содержимое может только ограниченный круг знакомых и родных семьи.

Отцом Богдана является бизнесмен Алексей Малакеев, за которого Алена Водонаева вышла замуж в 2009 году. В 2011 году союз распался, а в 2013-м супруги официально развелись. Тем не менее они сохранили дружеские отношения и продолжают вместе участвовать в жизни мальчика. Кстати, в прошлом году Богдан впервые пошел в школу, и родители потратили немало времени на выбор учебного заведения для их сына.

Фото: Instagram / alenavodonaeva

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