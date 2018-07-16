Дайджест Mojo Media #59

Ух, что это была за неделя, черт возьми! И самое печальное, что вместе с ней ушел футбольный праздник, которым мы жили последний месяц и который задрапировал собой повышение НДС и пенсионного возраста. Как теперь жить без футбола? Ведь он заставил миллионы 25-летних тряхнуть стариной и вывихнуть ноги на футбольных полях. А Алексей Глызин , делавший ставку на победу сборной Мексики в огромном сомбреро, заставлял забыть о всех проблемах. Теперь мы остались наедине с гигами за шаги. Гиги за шаги. Гигиги. Будь проклята эта реклама! Но есть еще одна вещь, которая позволит отвлечься от гнетущей повседневности. Разумеется, это наш дайджест. Читай его и помни, что уже ровно середина лета и самое время куда-нибудь съездить. Например, в Приморско-Ахтарск — город, где все достоинства перетекли в уютную обстановку, людей, лиманы и рыбалку.

BroDude

Мучительный плейлист: песни, которыми пытали заключенных: Сколько раз нужно включить песенку из «Улицы Сезам» или хиты Кристины Агилеры , чтобы свести с ума узников в Ираке и Гуантанамо? Что объединяет Аугусто Пиночета Джорджа Харрисона ? Как воздействует на психику песня Born in the U. S. A. Брюса Спрингстина ? На эти и другие вопросы ответит наша потрясающая статья о том, как суровые каратели использовали безобидные песни в своих гнусных целях. Помни: искусство в руках системы превращается в монстра.

Что такое Французский Иностранный легион и как туда попасть: К сожалению, многие шутливо ассоциируют французскую армию не с наполеоновской эпохой и даже не с маршалом Тюренном, а с деморализованной кучкой людей, предпочитающей белый флаг и капитуляцию винтовкам и битвам. Но есть во французской армии одно окутанное мифами подразделение, которое обвинить в трусости язык не повернется. Ван Дамм и современная культура романтизировали его донельзя, а работавшие с его солдатами бок о бок военнослужащие считают тех отморозками. Многие расценивают их как простых наемников, но это не совсем верно. Это иностранный легион — иначе и не скажешь. И мы попытались рассказать о нем всю правду, тем более что для тебя он может стать верным способом получить французское гражданство и посмотреть мир.

Лакедемон: как жили спартанцы: Спасибо тебе, Зак Снайдер ! Благодаря тебе все воспринимают спартанцев как малочисленных стриптизеров в красных плащах, которые сражаются с более многочисленными стриптизерами. Ну и, конечно же, скидывают парламентеров в отверстие, напоминающее канализационный коллектор, с воплем «This is SPARTAAA!». Естественно, их внешний вид, быт и поведение заметно отличались от распространенных мифов. И от этого они не становятся менее интересными и увлекательными. Ну а подробности, естественно, в самой статье. 6 практических советов, как монетизировать свой талант: Наверное, нет большей удачи на свете, чем возможность слить воедино свое хобби и профессию, научившись зарабатывать деньги без тягостного ощущения, что ты вообще работаешь. Но что нужно сделать, чтобы получать деньги за свое хобби, знают лишь единицы. А мы, кажется, знаем, и нам этой информацией не жалко поделиться. Мы же знаем, что ей воспользуются единицы.

Heroine

Антуан Гризманн — маленький принц французской сборной: Чемпионат мира закончился, но мы продлим футбольное послевкусие статьей про триумфатора турнира и, безусловно, одного из лучших его игроков. Между прочим, парень поучаствовал практически во всех голах своей сборной и претендует на «Золотой мяч» (высшую личную футбольную награду). Поклонники французов называют его «маленький принц», поклонники хорватов — «маленький крысюн», а он все продолжает играть на высшем уровне, завоевывает трофеи и производит впечатление хорошего парня. Интересно, если бы Heroine написали про Модрича, хорваты смогли бы победить?

Как родители парня могут испортить ваши отношения: Очень легко, если честно. Ведь еще непонятно, кто страшнее: потенциальная теща или потенциальная свекровь. Наука не дает ответа на этот вопрос, но практика показывает, что его очаровательные родители своим влиянием и подсказками способны нанести урон, сравнимый разве что с ураганом Сэнди. Мы подскажем, как они это делают, чтобы у тебя было время обезопаситься.

Врачебный газлайтинг: почему женщин убеждают, что они здоровы: Есть мнение, что к жалобам женщин врачи прислушиваются хуже. Эбби Норман столкнулась с этим на личном примере, что и побудило написать ее целую книгу под названием «Спросите меня о моей матке». Врачи очень часто игнорируют жалобы пациенток, ошибочно полагая, что женщины просто слишком чувствительны или преувеличивают испытываемую боль. Женщины, естественно, страдают. Мы собрали самые интересные фрагменты книги, чтобы объяснить сложившийся стереотип.

Подкасты

«Ребята, мы потрахались» Тема прошедшего эфира — «Как открыться новым чувствам и куда девать девственность?». Да, для многих это все еще актуальный вопрос. Девственность — в топку, чувствам — раскрыть объятия, фабрики — рабочим!

«Работник месяца» Ты когда-нибудь слышал о туре-квесте в Прагу? Нет? Так послушай этот выпуск и обязательно поезжай в Прагу именно таким образом, а не обычным скучным туристическим маршрутом. Гости нашей студии расскажут, что это такое и как им в голову пришла идея так нестандартно подойти к популярному туристическому маршруту.

«Дикие утки» Приятно, когда наши слушатели становятся нашими гостями. Ощущение, будто бы мы одна семья, в которой не принято делиться секретами. Например, наш гость поведал о том, как съездил в Сочи на чемпионат мира, рассказал, с какими соседями ему пришлось там жить, и практически ни слова про футбол — не до него было.

«Мы в этом живем» Ребята опять обсудили забавные заголовки недели, новости с родимой Кубани (да-да, мы из региона, зажатого морями и Ставропольским краем), фестиваль «Веселые шкварки» и женщину, которая смогла похудеть к лету (но только для того, чтоб ее приставы не нашли).