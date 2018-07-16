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В подъездах домов нашего района появятся контейнеры для сбора батареек
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В подъездах домов нашего района появятся контейнеры для сбора батареек 

Управа района Коньково 39 минут назад
Фото: Управа района Коньково
Теплый Стан и Коньково станут первыми районами столицы, где системно и организованно подойдут к вопросу утилизации использованных элементов питания и батареек, вред от неправильной утилизации которых нельзя недооценивать.
В рамках проекта «БатаРейтинг» воспитанники «Самбо-70» смастерили удобные и функциональные контейнеры. Их установят в подъездах домов Коньково и Теплого Стана. График размещения можно будет узнать на сайте депутата Мосгордумы Рената Лайшева и в его аккаунтах в соцсетях.
«Призываю всех жителей поддержать нас! А чтобы сбор проходил интереснее, мы проведем конкурс: победит тот дом, который сдаст больше всего. Поздравляю всех со стартом проекта!», — отметил он.
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