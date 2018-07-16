Екатерина Вуличенко: выбрасываем придуманные недостатки на помойку

Женщины склонны впадать в крайности — одни слишком возносят себя, другие же постоянно ищут недостатки и расстраиваются из-за мнимых изъянов. Чувство гармонии с собственным «я» ощущают немногочисленные счастливицы, которые довольны и внешностью и личной жизнью. Рассуждениями на эту тему поделилась известная актриса Екатерина Вуличенко

В обществе бытует мнение, что красота и успехи на любовном фронте пребывают в тесной взаимосвязи. Несмотря на то что история знает много примеров, когда женщины с далекими от совершенства данными добивались успеха среди мужчин, те же Нефертити с Клеопатрой, дамы часто корят себя за недостатки внешности. 38-летняя актриса Екатерина Вуличенко не в восторге от страданий представительниц прекрасного пола: «Ну почему все девочки (девушки, женщины, бабушки), ну абсолютно все придумывают себе какой-нибудь комплекс, который мешает им жить? Обычно для этого выбирается определенная часть тела или что-то в своей внешности, у кого что: нос, грудь, попа, уши, кудрявые или наоборот прямые волосы, веснушки, все что угодно короче. И начинают страдать по этому поводу и отчаянно бороться с „недостатком“, который виден только им самим».

Подобные грустные мысли посещали и саму кинозвезду — ей не нравились веснушки на лице и подбородок, который считала некрасивым. Вуличенко отмечает, что у ее подруг также есть свои «пунктики», даже у тех, кто обладает идеальными параметрами. Екатерина считает ошибочным мнение, что если увеличить грудь, исправить нос и т.д. и т.п., жизнь сразу изменится в лучшую сторону, заиграет яркими красками и мужчины будут штабелями укладываться у ног «неземных красавиц»: «Я тут вычитала у одного психолога, что мужчины никогда не оценивают отдельные части тела у женщин: большая/маленькая грудь, плохой/хороший нос, кривые/прямые ноги! Они оценивают все в комплексе! Весь образ в динамке, так сказать, и никогда не зацикливаться на чем-то одном. Им просто нравится женщина и все! Так что девочки, выбрасываем придуманные недостатки на помойку!»

Подписчицы во многом согласны со знаменитостью, но многие считают, что подобные рассуждения связаны с привлекательной внешностью артистки — у нее рыжеволосой красавицы нет причин для тревоги и много поклонников: «Вот все правильно написала, главное — характер, а внешность — так, приложение». «Хорошо тем, у кого все хорошо, как у вас». «Да, главное — верить в себя и не комплексовать понапрасну!» «Что верно, то верно, у меня много подруг красивых, но в головах — каша, потому и мужики бегут от них». «Я думаю, вам просто повезло родиться красивой». «Правильно, но улучшать внешность надо, косметика там, тренировки… Не верю я в весь этот боди-позитив».