Эксперты: рост производства астраханской черной икры не повлияет на ее цену

АСТРАХАНЬ, 16 июля. / ТАСС /. Рыбоводы Астраханской области, которая считается одним из лидеров в аквакультуре в России, завершили добычу черной икры в этом году. За этот период, по предварительным данным, объем производства деликатеса увеличится до 11 тонн, но цена на черную икру в ближайшие несколько лет будет держаться на одном уровне, считают опрошенные ТАСС эксперты.

При этом астраханские предприятия намерены увеличивать экспорт деликатеса, в этом году начались поставки в США.

Черную икру получают от осетровых видов рыб, которые считаются особо ценными — это осетр, стерлядь, севрюга и белуга. С 2005 года ловить их можно только в научно— исследовательских целях и для воспроизводства. В Астраханской области осетровых выращивают в искусственных условиях — в прудах и садках, установленных на водоемах. 90% астраханской черной икры поступает на продажу в крупные города европейской части России, около 10% — в города Южного федерального округа, менее 1% эпизодически попадает в северные регионы РФ.

"Добыча черной икры в регионе в этом году завершена; можно говорить, что ее будет больше. Пока есть только прогнозные цифры — полученный объем составит порядка 11 тонн, в прошлом году было получено 10,5 тонны. Увеличение идет за счет сформированного маточного стада, но осетровые не каждый год дают икру, поэтому резкого увеличения объема сразу в несколько раз, конечно, не будет", — пояснили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

УЗИ для рыбы

Большая часть астраханских предприятий и хозяйств добывают черную икру путем выдавливания икринок через микроскопические надрезы на теле рыбы. Перед процедурой рыбе обязательно делают ультразвуковое исследование, потом вводят успокаивающий препарат и далее выдавливают икру аккуратными движениями. После операции рыбу отправляют на реабилитацию и подкармливают витаминами. Преимущество метода в том, что осетровые выживают и через несколько лет смогут опять давать потомство.

Второй способ добычи черной икры — забойный, при котором рыба погибает, — используют на крупных предприятиях, где сформировано достаточное маточное стадо производителей. Такой деликатес более вкусный и качественный, практически не отличается от икры, полученной от рыб из естественной среды обитания, рассказал ТАСС представитель одного из крупнейших в регионе предприятий по производству икры «Акватрейд».

"Мы получаем черную икру для пищевых целей только методом забоя, а для воспроизводства потомства — «доением», при котором рыба не погибает. Если овулировавшая икра, полученная прижизненным методом, будет стоить от 30 до 45 тыс. рублей за килограмм, то «забойная» не может стоить дешевле 55-60 тыс. По качеству и вкусу — большие отличия", — отметил представитель «Акватрейда».

Дешеветь не будет

Собеседник агентства добавил, что в этом году предприятие впервые экспортировало икру в Хьюстон (США). Заинтересованность в астраханском бренде у иностранцев большая, поэтому поставки за рубеж рассчитывают наладить на регулярной основе.

"Сейчас надо бороться за качество продукции: потребитель, отдавая немалые деньги, должен получать вкусный и качественный продукт. Что касается цены на этот деликатес, то предпосылок для ее роста сейчас нет. Но и падать стоимость не будет. В частности, из-за того, что практически все предприятия закупают европейские корма. И цена только на них за последние два года увеличилась из-за роста курса евро", — добавил представитель «Акватрейда».

Кроме того, разведение осетровых — довольно долгий и трудоемкий процесс. Например, осетр первый раз дает икру в возрасте 9-10 лет, а белуга зреет до 16-17 лет. Повторно деликатес можно будет получить только через несколько лет. Все это время за рыбой следят, кормят, проводят медосмотры и тщательно берегут. «Это очень тяжелый труд, поэтому цена на икру и осетровых точно снижаться не будет, даже при увеличении объема производства икры», — подчеркнули в региональном минсельхозе.

Американские осетры

Интерес к разведению осетровых в регионе растет: за последние несколько лет площадь акваторий, используемых для товарного осетроводства увеличилась более чем в два раза и составляет сейчас 80 га. Двадцать три предприятия уже наладили получение икры, еще около десятка — на начальном этапе.

Есть в регионе даже эксклюзивное для России хозяйство по выращиванию экзотического вида осетровых — североамериканского веслоноса. Племенной завод находится в Икрянинском районе и, по информации администрации губернатора региона Александра Жилкина, владеет самым крупным в РФ маточным стадом в 2,2 тыс. зрелых особей. Вся территория предприятия находится под постоянной охраной, поскольку стоимость одной средней рыбы с икрой оценивается примерно в 50 тыс. рублей.

"Веслонос — эндемик реки Миссисипи, его еще называют американский осетр, относится к отряду осетровообразных", — рассказал ТАСС гендиректор зонального рыбопитомника «Дельта» Борис Фролков. По его словам, в искусственном кормлении веслоносы не нуждаются, так как питаются зоопланктоном, который есть в воде. Причем при хорошей кормовой базе американские осетры растут быстро и уже на третий год могут набрать до 8 кг. Сейчас в питомнике есть самки, вес которых достигает 35-40 кг.

"Мясо веслоносов более жирное и по своей структуре напоминает мясо белуги (самая дорогая осетровая рыба — прим. ТАСС). Икра идентична икре традиционных осетровых, имеет черный цвет, такой же размер икринки, а по вкусовым качествам даже нежнее", — добавил Фролков. На предприятии от веслоносов получают около 150 кг икры. В планах на следующий год — увеличить производство и добыть свыше 200 кг. При этом стоимость «американского» деликатеса практически в два раза дешевле традиционной черной осетровой икры и оставляет в среднем 22 тыс. рублей за кг.

Астраханский бренд

Черную икру в Астрахани продают на главном рыбном рынке города, а также в специальных рыбных торговых салонах. Причем на рынке стоимость икры не сильно отличается от магазинной: от 30 до 60 тыс. за 1 кг. При этом главный астраханский деликатес здесь дают даже попробовать перед покупкой, правда в очень небольшом количестве. Продавщица Елена Солонникова заметила, что отечественные туристы покупают икру в небольших баночках, тогда как иностранные готовы платить и за большие объемы.

"Вряд ли здесь дело только в том, что черная икра — кладезь белка, витаминов и аминокислот. Черная икра — еще и бренд Астраханской области, России в целом. Иностранцы, приезжая к нам, считают, что обязательно должны познакомиться с нашими традиционными блюдами и, конечно, без черной икры просто не обойтись", — сказала Солонникова.