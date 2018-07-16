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Казанская декретница запустит радио для мам. Ей дали 100 000 рублей
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Казанская декретница запустит радио для мам. Ей дали 100 000 рублей 

Казанский Портал 2 часа назад
Юлия Журавлева. Фото: mert.tatarstan.ru  В Казани подвели итоги бизнес-тренинга для декретниц. Автор лучшего проекта Юлия Журавлева получила 100 000 рублей на запуск своего бизнеса. Девушка откроет интернет-радио для мам.
«Я уверена, у меня все получится. Верю, что вы все придете ко мне на радио и будете о себе рассказывать», — обратилась Журавлева к соперницам по конкурсу. У них были свои планы на 100 000 рублей: «Школа золотых пап и мам», семейное кафе, студия йоги, психологический центр и швейная мастерская, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Тема самозанятости стала актуальной после жалобы владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой. Она была недовольна декретницами, которые продают торты через инстаграм. Латыпова обвинила их в нечестной конкуренции. Декретницы ответили на выпад владелицы «Бахетле».
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