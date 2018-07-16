Водолазы достали со дна воронежского озера тело 15-летнего мальчика

В озере Рылеево Хохольского района утонул 15-летний мальчик в субботу, 14 июля около 14:00, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Мальчик вместе с 14-летним другом и его 11-летней сестрой купались в озере на территории Новогремяченского села. Когда 14-летний ребенок остался на берегу, его друг вместе с сестрой пошли купаться. Проплыв до середины озера, подросток стал тонуть. Плававшая в круге девочка не смогла помочь подростку.

В итоге, мальчик утонул. Его тело достали со дна озера водолазы. Теперь в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

«Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины гибели подростка, опрошены очевидцы, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.