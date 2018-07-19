Поделки из ракушек смастерили юные жители Выхина-Жулебина

Творческая смена-интенсив «Вокруг света за 5 дней» набирает обороты в Культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино.

Ребята побывали на крайних уголках нашей планеты — Северном и Южном полюсах. Они узнали о животных и растениях, которых можно встретить на этих холодных землях, приняли участие в мастер-классе и создали невероятные поделки из ракушек — кита, пингвина, тюленя. Конечно, не обошлось без увлекательных игр: ребята прыгали по воображаемым льдинам, смогли проявить ловкость и смекалку. (ис)