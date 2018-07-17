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Смена-интенсив «Вокруг света за 5 дней» стартовала в культурном центре Выхина-Жулебина
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Смена-интенсив «Вокруг света за 5 дней» стартовала в культурном центре Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 17 июля 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В течение всего одной недели юным ученикам «Летней академии» предстоит познакомиться с самыми отдаленными уголками мира, узнать про особенности их флоры и фауны, про разнообразие культур.
Уже в первый день занятий ребятам представилась возможность узнать много нового о континентах Северной и Южной Америки.
Познакомившись с интересными фактами о дикой природе континентов, ребята провели время на свежем воздухе, дружно рисуя разнообразных животных, о которых они узнали ранее. Ну, а в конце дня каждый из учеников академии смог проверить полученные за день знания в увлекательной игре в формате брейн-ринга. (ис)
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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