Смена-интенсив «Вокруг света за 5 дней» стартовала в культурном центре Выхина-Жулебина

В течение всего одной недели юным ученикам «Летней академии» предстоит познакомиться с самыми отдаленными уголками мира, узнать про особенности их флоры и фауны, про разнообразие культур.

Уже в первый день занятий ребятам представилась возможность узнать много нового о континентах Северной и Южной Америки.

Познакомившись с интересными фактами о дикой природе континентов, ребята провели время на свежем воздухе, дружно рисуя разнообразных животных, о которых они узнали ранее. Ну, а в конце дня каждый из учеников академии смог проверить полученные за день знания в увлекательной игре в формате брейн-ринга. (ис)