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Творческая смена-интенсив «Юные журналисты» завершилась в Выхине-Жулебине
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Творческая смена-интенсив «Юные журналисты» завершилась в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В Культурном центре «Лидер» (Лермонтовский проспект, дом 2, корп. 2) 13 июля завершилась творческая смена-интенсив «Юные журналисты». В течение недели воспитанники «Летней академии» принимали самое активное участие в мероприятиях культурного центра, где применяли полученные знания.
Академики познакомились с основными жанрами журналистики, изучили их основные признаки и узнали множество интересных секретов профессии. По итогам смены-интенсива мальчики и девочки получили приятные подарки, сертификаты и памятные фотоколлажи. (ис)
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