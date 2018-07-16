Творческая смена-интенсив «Юные журналисты» завершилась в Выхине-Жулебине

В Культурном центре «Лидер» (Лермонтовский проспект, дом 2, корп. 2) 13 июля завершилась творческая смена-интенсив «Юные журналисты». В течение недели воспитанники «Летней академии» принимали самое активное участие в мероприятиях культурного центра, где применяли полученные знания.

Академики познакомились с основными жанрами журналистики, изучили их основные признаки и узнали множество интересных секретов профессии. По итогам смены-интенсива мальчики и девочки получили приятные подарки, сертификаты и памятные фотоколлажи. (ис)