Образ дня: Ким Кардашьян показала массивные бедра и грудь с бантиком в винтажном платье Dolce & Gabbana

37-летняя звезда реалити Ким Кардашьян блеснула стилем и фигурой на бьюти-фестивале BeautyCon.

На мероприятие в Лос-Анджелесе Ким Кардашьян появилась в винтажном наряде Dolce & Gabbana и с дочерью Норт Уэст в качестве компаньонки. Платье-сюртук, которое застегивается слишком высоко для норм приличий, звезда сопроводила любимыми велосипедками, показав массивные бедра.

Пышную грудь Ким подчеркнул лиф-бант. А как тебе ее смелый образ?

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Фото:Instagram