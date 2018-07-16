Ещё
Образ дня: Ким Кардашьян показала массивные бедра и грудь с бантиком в винтажном платье Dolce & Gabbana
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образ дня: Ким Кардашьян показала массивные бедра и грудь с бантиком в винтажном платье Dolce & Gabbana 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя звезда реалити Ким Кардашьян блеснула стилем и фигурой на бьюти-фестивале BeautyCon.
На мероприятие в Лос-Анджелесе Ким Кардашьян появилась в винтажном наряде Dolce & Gabbana и с дочерью Норт Уэст в качестве компаньонки. Платье-сюртук, которое застегивается слишком высоко для норм приличий, звезда сопроводила любимыми велосипедками, показав массивные бедра.
Пышную грудь Ким подчеркнул лиф-бант. А как тебе ее смелый образ?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками Глубокие отношения: топ-10 лучших техник в сексе Ирина Шейк рассказала про отношения с Брэдли Купером и показала горячие фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда21
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото63
Как звезды пытаются быть идеальными
Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками6
Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике7
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
00:37
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение