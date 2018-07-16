Порядка 11% россиян регулярно принимают участие в волонтерской деятельности в текущем году

МОСКВА, 16 июля. / ТАСС /. Около 11% процентов граждан РФ на регулярной основе принимают участие в волонтерской деятельности в 2018 году. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель дирекции по проведению Года добровольца Ксения Разуваева

"Во многом успех чемпионата мира — это заслуга волонтеров. Символично, что этот турнир совпал с Годом добровольца в России. Результаты проведения чемпионата мира мы поймем только спустя время", — считает Разуваева.

Руководитель дирекции по проведению Года добровольца также рассказала о росте количества людей, участвующих в волонтерской деятельности в России. «Доля граждан старше 18 лет, которые регулярно принимают участие в волонтерстве, возросла. На конец 2017 года она составляла 7-8%, на первое полугодие 2018 года — 10-11%. Доля граждан, которая иногда принимает участие в добровольческой деятельности, на нерегулярной основе возросла с 18% до 22%», — заключила Разуваева.