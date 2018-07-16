8 новых детских книг июля

Спасибо, папа!

Автор и иллюстратор: Кэйко Каити

Переводчик: Дарья Налепина

Издательство: Нигма

Возраст: 2-5 лет Папа-медведь, который работает почтальоном, живёт вдвоём с маленьким медвежонком. Каждый день он отправляется на работу, чтобы развозить посылки и письма, а малыш скучает до вечера. Ему, конечно, хочется поиграть с папой, а тот, как любой работающий родитель, не уделяющий ребёнку достаточно времени, переживает и пытается придумать что-то особенное. В этой книжке папа-медведь умудряется прицепить к своему почтовому велосипеду целый поезд, в котором едут десятки лесных зверей, и порадовать сына необычной прогулкой с множеством друзей. В конце истории малыш предсказуемо объявляет своего папу «лучшим на свете», а читатель радуется, что в коллекции детских книжек о гармоничном родительстве появилась ещё одна сказка про папу.

История японской художницы Кэйко Каити адресована самым маленьким читателям, в ней необычайно милые рисунки и нет никаких отрицательных героев и конфликтов. Симпатичный медведь просто будет ехать по светлому лесу, встречать смешных ярких зверей, усаживать их в импровизированный поезд и отправляться дальше, пока не доедет до медвежонка, чтобы преподнести ему свой особенный подарок. Книжек о том, что главные вещи — это вовсе не вещи, написано довольно много, как правило, родители в подобных историях дарят детям не очередную игрушку или полезный в жизни урок, а праздник, событие. Книжка-картинка «Спасибо, папа!» как раз такая.

Как они растут?

Автор: Франсуаз де Гибер

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Возраст: 2-5 лет Выращивание чего-нибудь зеленого из маленького семечка для многих малышей становится первым биологическим опытом, а понимание происходящего — одним из фундаментальных знаний о том, как существует живое на планете. Именно поэтому книжка, в которой говорится о разных плодах и растениях, нужна всем, особенно летом. Маленькая энциклопедия «Как они растут?» содержит сведения о семидесяти различных овощах, фруктах и орехах: читатель выучит названия самых диковинных, вроде личи или питайи, и узнает некоторые удивительные сведения об очевидных, казалось бы, продуктах.

Издание сделано очень просто: на одном развороте говорится об одном или нескольких растениях, при этом слева крупно изображены плоды, а справа — то, на чем они вызревают. Внизу на каждой странице есть по абзацу текста с интересными фактами или небольшим сюжетом. Например, мы узнаем, что яблоня родом из Турции, а вот персики и абрикосы — из Китая, сколько в мире есть сортов яблок и баклажанов и почему у салатного цикория белые стебли. У авторов получилась практически универсальная визуальная энциклопедия. Малыши будут рассматривать картинки и запоминать названия знакомых и неизвестных плодов, а читатели постарше смогут узнать дополнительную информацию и попрактиковаться в группировке всего этого растительного многообразия по географическому, семейному или любому другому признаку.

Лис и Зайка: Новый сосед

Автор: Сильвия Ванден Хейде

Издательство: Самокат

Возраст: 3-5 лет В сборнике «Новый сосед» целых четыре истории: «Сосед Лиса и Зайки», «В поисках печенья», «Праздник филина» и «Синий — это скучно». Новым соседом Лиса и Зайки оказывается Филин. Друзья помогают ему разобрать вещи после переезда, а за это Филин дарит им много разных сувениров. Вторая история посвящена Лису: он ужасно хочет поесть печенья, перерывает весь дом, но не находит своего любимого лакомства. Пока Лис бродит по лесу, Зайка с Филином умудряются приготовить всё, что указано в поваренной книге, не только печенье, но ещё и блинчики, торты, пироги… В третьем рассказе зверята празднуют день рождения Филина, а в четвёртом рассуждают о цвете свитера для Лиса и любимых цветах вообще.

Герои рассказов почти никогда не уходят за пределы своих нор и лужайки, их мир маленький, а проблемы очевидны для читателя-дошкольника. Трёхлетка вовсе не удивится желанию Филина съесть весь торт самому или нелюбви Лиса к синему цвету, ведь герои рассуждают и выражают свои чувства так, будто им самим по три-четыре года. Серия книг голландской писательницы «Лис и Зайка» адресована начинающим читателям. Занимательные рассказы о приключениях друзей разбиты на короткие фрагменты, набранные крупным шрифтом разного размера, которые очень удобно читать самостоятельно. До недавнего времени серия насчитывала шесть сборников для детей от пяти лет, а сейчас она пополнилась двумя книгами увеличенного формата для 3-5-летних — «Лис и Зайка: Четыре времени года» и «Лис и Зайка: новый сосед».

На грядке все в порядке

Автор: Юлия Симбирская

Иллюстратор: Настя Киган

Издательство: Абрикобукс

Возраст: 3-7 лет Ещё одна садово-огородная книжка раскроет тему природы с поэтической стороны. Героями двадцати двух стихотворений Юлии Симбирской стали самые прозаичные растения: лук, картофель, огурец, укроп и другие. Но кто бы мог подумать, что овощи с бабушкиного огорода могут обернуться героями таких лиричных и забавных историй: свёкла, сидя в земле, переживает, что никто не любуется ее ярким платьем, цветная капуста видится поэту неожиданно манерной, про семейство кабачков Симбирская сочинила трогательную колыбельную, а горошек всё время стремится ввысь.

Сначала был я семечком

Толкал я землю темечком

Потом ростком зелёным

С листочком закруглённым.

В июне был совсем юнцом.

Себя считал я огурцом.

«На грядке всё в порядке» — третья поэтическая книга Юлии Симбирской, которая выходит в издательстве «Абрикобукс». Ранее там появились забавный сборник стихотворений про еду «Суп в горошек» и книжка лиричных тёплых колыбельных «Барашки».

Как спят зверята?

Автор: Евгения Гюнтер

Издательство: Пешком в историю

Возраст: 4-7 лет О том, как спят разные животные, мама-соня рассказывает своему малышу. Оказывается, все звери спят по-разному! Лисы спят в норе, только когда у них есть маленькие лисята. Барсуки спят по отдельности, каждый в особой подземной «комнатке», а перед спячкой они непременно меняют подстилку из мха и травы на свежую. Морские выдры — те и вовсе спят в воде, лёжа на спине; они прижимают к груди детенышей, вдыхают поглубже, чтобы не погрузиться на дно, и засыпают. В книге говорится о сне летучих мышей, слонов, тигров, жирафов, рыб и даже муравьев и пчел. Не обошли вниманием авторы и домашних животных — кошек и собак. Каждому герою отведено по развороту или странице, а на многочисленных рисунках можно увидеть, где и в каких позах они спят.

«Пешком в историю» создавалось как издательство книг по истории России и мира для читателей-школьников, однако постепенно тематика была расширена: появились книги по искусству, палеонтологии, а с недавнего времени и серия «Мир вокруг нас». В ней представлено несколько книжек для читателей младше шести лет: «Как спят зверята?», а также «Поехали! Моё первое космическое путешествие» Игоря Жукова и «Чей это нос? Чей это хвост?» Анны Гасоль.

Загадочный сад под небом

Автор: Линда Сара

Издательство: Поляндрия

Возраст: 3-7 лет Универсального рецепта счастья, подходящего для всех без исключения, не существует, но есть беспроигрышные способы, которые сработают для очень многих. Вот, например, если у тебя есть самое любимое место, для которого ты делаешь много хорошего, а ещё близкий человек, любящий тебя и твои увлечения, то это почти наверняка делает жизнь счастливой. Об этом и рассказывает книга «Загадочный сад под небом»! Главная героиня, Фанни, очень любила проводить время на заброшенной парковке вблизи аэропорта, она запускала там воздушного змея или слушала музыку, но чего-то в этом месте ей не хватало. Постепенно Фанни очистила парковку от мусора и принесла туда достаточно земли, чтобы посадить цветы; бетонная крыша превратилось в красивый сад, однако Фанни по-прежнему не была совершенно счастливой. Все встало на свои места, когда появился Зу, лучший друг, вместе с которым можно запускать змеев и играть на музыкальных инструментах.

Автор простой истории о сложных вещах — Линда Сара — любит сочинять книжки-картинки об отношениях. Их сюжеты могут стать причиной для множества вопросов, например, почему люди так нужны друг другу или как получается настоящая дружба. Благодаря тому, что основная часть истории рассказана с помощью иллюстраций, проблемы межчеловеческих отношений и преодоления одиночества упрощаются для маленького читателя, а история приобретает ещё одно измерение — эстетическое. Картинки в книжке «Загадочный сад под небом» выше всех похвал: с помощью акварели и линеров художница нарисовала трогательных персонажей и мир, в котором серые бетонные стены становятся красивым и уютным местом.

Моя учительница — монстр! (Нет, неправда)

Автор и иллюстратор: Питер Барун

Переводчик: О. Гусакова

Издательство: Мастерская детских книг

Возраст: 4-7 лет Дети нередко путают понятия «строгий» и «злой». Именно так произошло с Бобби, который был совершенно уверен, что его школьная учительница мисс Кёрби — настоящий монстр. Она кричала, рычала, называла Бобби Робертом и запрещала выходить на перемену тем, кто во время урока запускал в классе бумажные самолетики. Чтобы отвлечься от школьных дел, Бобби гулял в парке, и однажды встретил там мисс Кёрби. Сначала Бобби толком не знал, о чем можно говорить с учительницей, лишь признался, как странно видеть ее не в школе, а потом ему удалось поймать любимую шляпу мисс Кёрби. Именно с этого момента он стал видеть, что перед ним вовсе не монстр, а довольно симпатичная женщина! С ней даже можно покрякать по-утиному, залезть на любимый холм и пускать оттуда бумажные самолетики. На следующий день в школе учительница по-прежнему вела себя весьма строго и вновь ругалась из-за бумажных самолетиков, но уже не казалась Бобби таким уж монстром.

Тема отношений между не самым дисциплинированным учеником и его строгой учительницей подается в книге с юмором. Питер Браун с помощью иллюстраций показывает, как Бобби постепенно перестает бояться учительницу и начинает смотреть на нее по-другому: в начале книге героиня изображена в виде зеленого зубастого чудовища, а в конце читатель видит довольно милую женщину. Лишь на самой последней странице, когда Бобби опять ведет себя не слишком хорошо, мисс Кёрби возмущается и немного зеленеет, хотя читатель хорошо понимает: мальчик больше не боится ее так уж сильно.

Ужин ёжика

Издательство: Эгмонт

Возраст: 3-7 лет Стихи Тима Собакина — это тот самый случай, когда вокруг книжки не особенно нужно специально придумывать какие-то занятия, она привлекательна для читателя сама по себе: там смешные стихи, точные рифмы и понятная даже малышам звукопись. В книге тридцать стихотворений, новых и старых, знакомых ещё читателям журнала «Трамвай». В них говорится обо всем подряд: гусях, рыбах, козах, стрекозах, воронах и кошках.

Я кормила Ёжика

пряником и коржиком.

Ёжик фыркал и пыхтел —

Ёжик пряник не хотел!

Коржик Ёжику не нужен …

Молоко дала на ужин.

Стихотворения сопровождаются яркими авангардными иллюстрациями Ольги Соломатиной, очевидным достоинством которых кажется их умеренная необычность — они весьма нетривиальны и все же отлично понятны детям.

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