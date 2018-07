Громкие бракоразводные процессы звезд и олигархов

«Богатые мужчины не спешат заключать брак. Сначала им нужно как следует просчитать риски от возможного развода», — писал в своем дневнике один из первых в истории долларовых миллионеров Пол Гетти. Нефтяной магнат и богатейший из американских скупцов был женат пять раз. Каждый раз после развода он оставлял своих детей и пассий практически без гроша в кармане.

Жены современных богачей шагнули дальше, чем бывшие миссис Гетти. Ежегодно в СМИ обсуждаются бракоразводные процессы между миллиардерами и их супругами, которые смогли отсудить у неверных мужей шестизначные суммы.

Владимир и Наталья Потанины

380 млн рублей + ∞

Москвичи Владимир Потанин и Наталья Варламова познакомились в 1977 году на вечеринке общих друзей. В 1983 году, учась на выпускных курсах (он — МГИМО, она — Московского института инженеров транспорта), молодые люди поженились и прожили в долгом и счастливом браке более 25 лет.

В 2011 году, на новогодней вечеринке Владимир познакомился со своей будущей второй женой Екатериной. Спустя два года тайных свиданий владелец и президент холдинга «Интеррос», одной из крупнейших в России управляющих компании, подал иск на развод с Натальей. На момент начала процесса у супругов было трое детей — сыновья Василий, Иван и дочь Анастасия. Только на суде обманутая жена узнала, что три года назад у Владимира и Екатерины родилась дочь Варвара.

Фото: Сайт президента РФ В 2013 году миллиардер предложил жене подписать согласие на полный отказ от имущества, однако Наталья заручилась поддержкой адвокатов и дала старт судебным тяжбам. В первый же год ей удалось отсудить у неверного супруга 380 миллионов рублей и три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье.

Несмотря на полученные отступные, в 2017 году Наталья подала повторный иск к миллиардеру, в котором требует от экс-супруга раздела акций «Интеррос Интернешнл» и «Норильского никеля», а также запрашивает права к акциям иностранных компаний Decoso, Lovenco, Pharanco. Если суд признает ее право на 50% совместно нажитого имущества, бывшая жена Потанина станет самой богатой женщиной России с состоянием более $7,5 млрд

Мел Гибсон и Робин Мур 425 млн долларов + содержание внебрачной дочери

Фото: Zuma\TASS \ Richard Harbaugh

Полмиллиарда долларов — такую сумму в 2011 году пришлось заплатить американскому кинорежиссеру и сценаристу Мелу Гибсону за право вновь называть себя холостяком. Крупная сумма отступных при разводе пока считается рекордной для Голливуда.

«Безумный Макс» познакомился со своей первой женой Робин Дениз Мур в 1978 году. Девушка работала ассистентом стоматолога и жила по соседству с начинающим актером, который нередко приходил к ней на лечение. Уже через год после знакомства молодые люди обручились, и за следующие 30 лет совместной жизни у них появилось семеро детей, шестеро из которых — мальчики.

В апреле 2009 года Робин подала заявление на развод. Причиной для разрыва стали тайные отношения между актером и российско-американской пианисткой Оксаной Григорьевой.

Уже в ходе судебного разбирательства Мур узнала, что Оксана ждет ребенка от Гибсона. Обманутая супруга смогла убедить суд в том, что имеет право не только на раздел совместно нажитого имущества, ежемесячные алименты на воспитание семерых детей, но и компенсацию за нанесенный ей моральный ущерб.

Впрочем, даже столь дорогостоящий развод стал только…началом злоключений актера. Уже в апреле 2010 года он расстался с Оксаной Григорьевой, а два месяца спустя девушка обвинила Гибсона в применении физического насилия. В марте 2011 году суд приговорил актера к трем годам условно и запретил ему приближаться к Григорьевой и дочери Люсии.

Осенью того же года пианистка потребовала от Мела Гибсона $500 тыс. за отзыв иска и сверх этого — ежемесячные алименты на содержание ребенка.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

400 млн долларов

Фото: Zuma\TASS \ Ron Sachs

May the Force Be With You 2011 год стал переломным не только для четы Потаниных и пары Гибсон — Мур, но и для другого «долгоиграющего» союза — брака актера и политика Арнольда Шварценеггера с журналисткой Марией Шрайвер.

«Железный Арни» и племянница президента Джона Ф. Кеннеди были знакомы с 1977 года. В официальные отношения они вступили в апреле 1986. Спустя три года у них появилась дочь Кэтрин, а затем родилась еще одна дочь и два сына.

В марте 2011 года пара шокировала общественность официальным заявлением о своем разрыве. Причиной для развода Мария указала измену мужа с их домработницей Милдред Баэной, от которой у Арнольда Шварценеггера был внебрачный сын.

Биологическая экспертиза подтвердила опасения Марии, отцовство было установлено, и осенью 2011 года обманутая возлюбленная заявила, что претендует как минимум на 400 млн долларов из общего состояния актера. Впрочем, пока бракоразводный процесс так и не был завершен из-за болезни и операции Шварценеггера, но по суммарным отступным вполне может стать одним из самых дорогих в Америке.

Роман и Ирина Абрамович

~300 млн долларов + бесценные привилегии

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images / Nick Potts

Российский миллиардер Роман Абрамович считается одним из самых любвеобильных богачей страны. 52-летний предприниматель был трижды женат, сначала на женщине старше него Ольге Лысовой, затем на бывшей стюардессе Ирине Маландиной и, наконец, на молодом дизайнере Дарье Жуковой, которая родила ему дочь Лею и сына Аарона.

Дороже всего предпринимателю обошелся разрыв с Ириной Абрамович, с которой они прожили в браке около 20 лет и от которой у него родилось пятеро детей. Они были официально разведены в марте 2007 года по месту регистрации Чукотским окружным судом. При разделе имущества бывшей стюардессе отошла почти половина состояния мужа, которое на момент развода оценивалось в 11 млрд фунтов стерлингов.

По данным журналистов британской газеты Daily Express, 6 млрд фунтов — максимальная сумма отступных за всю историю бракоразводных процессов. На второй строчке этого «рейтинга» многие годы была жена медиамагната Самснера Редстоуна Филлис, которая смогла отсудить у супруга миллиард фунтов.

Кроме денег, в списке отступных Ирины также значатся четыре виллы миллиардера в Великобритании, поместье в графстве Уэст-Сассекс, оцениваемое в 18 млн фунтов, две квартиры в центре Лондона, бывшее поместье герцогини и герцога Виндзорских — замок Сhateau de la Croe во Франции.

Также бывшая супруга миллиардера может неограниченно пользоваться частным самолетом Абрамовича и яхтой Pelorus примерной стоимостью 72 млн фунтов.

Деми Мур и Эштон Катчер

300 млн долларов США и слава

Фото: PA Photos

Про свою личную жизнь американская актриса Деми Мур любит рассказать шутливо: «Была замужем дважды, оба раза — удачно». С 1987 по 2000 годы Мур была супругой «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса, от которого у нее родились трое дочерей. Спустя три года после развода с Уиллисом, Деми вышла в свет с молодым возлюбленным — актером телесериалов и моделью Эштоном Катчером, имени которого в 2003 году еще никто не знал.

В 2005 году влюбленные решили официально оформить отношения и сыграли свадьбу по еврейским традициям. Чувствуя сильную разницу в возрасте (16 лет), 44-летняя Деми всячески старалась выглядеть под стать молодому супругу: вложила более миллиона долларов в пластические операции, регулярно устраивала для мужа романтические поездки и даже несколько раз по его предложению снялась в откровенных фотосессиях.

Тем не менее, пара выдержала только пять лет совместной жизни: 17 ноября 2011 года Деми Мур подала заявление на развод, узнав о регулярных изменах Эштона с молодыми актрисами на съемочной площадке.

Несмотря на свое хорошее финансовое положение, Деми потребовала от супруга космические отступные — более 300 млн долларов. И получила их менее чем через полгода после начала тяжбы.

По мнению актрисы, озвученная сумма была половиной от того заработка, который Катчер получил благодаря связям и знакомствам, организованным для него обманутой супругой. За три года их романа и шесть лет брака юноша действительно превратился из начинающей звезды в востребованного актера, сыгравшего в таких фильмах как «Эффект бабочки», «Однажды в Вегасе», «День Святого Валентина» и др.

Наталья Водянова и Джастин Портман

10 млн долларов и возможность видеться с детьми

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images / Brian O'Sullivan

Впрочем, несправедливо было бы говорить о «дорогих» разводах и не упомянуть случаи, когда щедрые отступные получал обиженный супруг. Именно такой сценарий развода пережили супруги Портман — британский аристократ лорд Джастин Тревор Беркли и его жена, российская супермодель Наталья Водянова.

Одна из самых красивых интернациональных пар Великобритании решила развестись летом 2010 года. За 10 лет совместной жизни у супругов появилось трое детей, а на общий банковский счет отправились более 200 млн долларов, заработанных на совместных проектах.

В 2009 году тайным бойфрендом замужней модели стал французский бизнесмен, генеральный директор компании Berluti Антуан Арно. Об измене стало известно Портману, и он в одностороннем порядке начал бракоразводный процесс, что по британскому законодательству давало ему право безраздельной опеки над троими общими детьми.

В качестве отступных обманутый супруг потребовал 10 млн долларов за нанесение морального ущерба, которые Наталья выплатила в первые же дни. Менее чем через год модель снова пошла к алтарю — на этот раз с возлюбленным Арно. В браке с французом у нее родились двое сыновей, старшему в мае 2018 года исполнилось четыре.

