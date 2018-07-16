В Волгограде полиция спасла подростка возле интерактивного музея

Туристическая полиция спасла 15-летнего школьника, потерявшего сознание в Волгограде около музея «Россия — моя история» в Центральном районе.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД , 15 июля к сотрудникам туристической полиции вместе с нарядом ППС патрулировавшим территорию возле интерактивного музея обратились прохожие. Они сообщили правоохранителям, что на площадке возле учреждения лежит без сознания молодой человек. Полицейские незамедлительно оказали ему первую медицинскую, вызвали «скорую помощь» и позвонили его родителям. Как оказалось, у подростка произошел приступ.

«Благодаря слаженным действиям полицейских и приобретенным ими навыков оказания первой помощи, удалось избежать наступления неблагоприятных последствий, грозивших жизни и здоровью подростка», — заявили в главке.